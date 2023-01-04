Kılıçdaroğlu, İBB uyarısı yaptı,  Bahçeli “Seçimin erkene alınmasına varız” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik davayı değerlendirdiği Meclis grup toplantısında muhalefetin kazandığı İBB’nin iktidar tarafından kumpaslarla ele geçirilmeye çalışıldığını belirterek, “Şimdi görüyoruz ki; işi kayyuma kadar götürme hevesindeler. Ekrem Başkanımıza bu komployu devam ettirirlerse, kayyum atama aptallığına girişirlerse bunu bir diktatörün halkına karşı uyguladığı terörizm olarak göreceğiz. Bunu yapmaya kalkarlarsa kimse Bay Kemal’den sabır beklemesin açık ve net söylüyorum. Cehennemin kapılarını açarlar, hiç kimse için iyi olmaz. Atamayla gelen hakimlere mi güveniyorsunuz?” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetine değindiği grup toplantısında, “Ailesi talep etti diye konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyoruz. Baba ile de eşiyle de konuştum sabırla sonucu bekliyorum ne kadar pis koku geldiğini görüyoruz. Görevliler işini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Saraydan tık yok sarayın stepnesi en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime etmiyor, kendi evladına sahip çıkamıyor. Bu cinayeti susarak geçiştiremezler biz CHP olarak izin vermeyeceğiz. Adalet gerçekleşinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, enflasyon verileriyle ilgili, “ENAG’a göre enflasyon yüzde 138. İTO’ya göre yüzde 93. TÜİK’e göre yüzde 64. Zammı TÜİK'e göre verecekler. Memurun, işçinin, emeklinin hakkı yeniyor. Kul hakkını yedirmeyeceğim. Bunun mücadelesini vereceğim. Sizin hakkınızı sonuna kadar savunacağım” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim tarihine ilişkin olarak “Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri ister zamanında yapılsın isterse de erkene alınsın biz iki seçeneğe de varız ve hazırız. Seçim kararının alınabilmesi için ya 360 milletvekilinin evet oyuyla Meclis kararı gereklidir ya da Cumhurbaşkanımızın anayasal yetkisine dayanarak Türkiye’yi seçime götürmesi lazımdır. Bahse konu bu iki yol da hukukidir, anayasal bir yetkinin kullanım hakkıdır” açıklaması yaptı.

“Altılı masayı oluşturan partilerin 6 Nisan 2023’ten önce yapılacak bir seçime sıcak bakıp, sonrası için ipe un sermesi demokratik ve dengeli bir siyasi tavır değildir” diyen Bahçeli, “Biz bunları bir türlü çözemedik, uzaktan mı adamlar, adamlıktan mı uzaklar, belli değildir, net değildir, açık değildir” sözleriyle eleştirdi.

Bahçeli, Altılı Masa’nın adayını açıklamamasına ilişkin olarak, “Gizlenen nedir? Rahatsızlık duyulan nelerdir? Sayın Kılıçdaroğlu, bir kez daha söylüyorum, adaysan çık açıkla, değilsen adayınız kim ondan bahset. Madem aday belli olur olmaz bacanızdan beyaz duman çıkaracaksınız, o halde yerini ve zamanını paylaş da bilelim” diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Ant olsun sizi, biz göndereceğiz

HDP Grup toplantısında iktidara seslenen Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Tarih ne olursa olsun nisan olsun, mayıs olsun, haziran olsun Türkiye halkları seçimlere hazırdır. O günün gelmesini iple çekiyoruz. Çünkü sizin miadınız çoktan doldu. Gideceksiniz. Ant olsun da sizi biz göndereceğiz. HDP gönderecek “ifadelerini kullandı.