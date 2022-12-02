Kılıçdaroğlu, yüksek teknolojiye dayalı kalkınma modelini açıklayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sonsuza kadar krizi bitirecek vizyon belgesi” olarak duyurduğu, ABD ve İngiltere’de teknoloji, bilim, finans ve ekonomi çevreleriyle gerçekleştirdiği bir dizi temas doğrultusunda yüksek teknolojiye dayalı, yatırımı ve istihdamı destekleyen yeni ekonomi ve kalkınma modelini 3 Aralık’ta (yarın) açıklayacak. Kılıçdaroğlu’nun bir süredir “3 Aralık’ı bekleyin” diyerek duyurduğu “İkinci Yüzyıla Çağrı” başlığıyla gerçekleştirilecek toplantı için Türkiye’nin ticaret, finans, ekonomi ve iş merkezi İstanbul seçildi.

Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda sivil toplum örgütleri, iş ve işveren örgütleri temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler başta olmak üzere yaklaşık 2 bin kişinin davet edildiği toplantıda Kılıçdaroğlu, yüksek teknolojiye dayalı, rekabet gücü yüksek yeni bir ekonomi ve üretim modelini ortaya koyacak. Türkiye ve yurtdışından akademisyenlerin de içinde yer aldığı bir ekip tarafından bir yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan yüksek teknoloji ve Ar-Ge’ye dayalı yeni bir kalkınma ve ekonomi modelini açıklayacak olan Kılıçdaroğlu, “3 Aralık” notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ey dünya! Gözlerimize bak! İyice bak! Seninle rekabet etmeye geliyoruz” diyerek bir kez daha hafta sonu yapılacak toplantıya dikkat çekti.

ABD ve İngiltere ziyaretleri eleştiri aldı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, 3 Aralık’ta açıklayacağı yeni ekonomi modeli kapsamında ABD ve İngiltere’ye giderek bilim, teknoloji, ekonomi ve finans çevreleriyle yaptığı görüşmeler eleştiri almıştı. Kılıçdaroğlu, 3 Aralık’ta açıklayacağı vizyon belgesi ile bir anlamda bu eleştirilere de yanıt vermiş olacak. Toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapacağı konuşma dışında konusunda uzman isimler tarafından da sunumlar gerçekleştirilecek.

Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Almanya eski Başbakanı Angela Merkel’e danışmanlık yapan Jeremy Rifkin, Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Prof. Dr. Hakan Kara, Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo sunum yapacak isimler arasında bulunuyor. 3 Aralık toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında zaman zaman polemik konusu da oldu.

Kılıçdaroğlu, kendisine “Bu zatın, ilk kez vizyon açıklamasını duymaktan memnuniyet duyduk. Bizim asıl tartılmak istediğimiz kantar işte burasıdır. Muhalefetle polemik siyasetinde değil, eser ve hizmet siyasetinde yarışmak istiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı’na “Erdoğan’ın endişesi olmasın. Erdoğan'ın ufku nasıl açılırmış ben vizyon konuşmasında ona göstereceğim. 3 Aralık’ta gelsin, benim konuşmamı dinlesin” diye yanıt verdi.