Lingua Franca

Ortak dil, tüm tarih boyunca, ticaret, kültür, bilim, din, yönetim veya diplomasi gereklilikleri için gelişmiş, farklı milletleri anlaştırmış. Eskiden tüm dünya çapında geçer dil statüsü, dünya dili, günümüzde ve özellikle gelecekte yazılım kodlarına dönüşüyor…

Son yıllardaki kritik otomotiv ve yeni mobilite sistemleri, büyük ölçüde yazılım geliştirmeye ve bunların son teknoloji ürün ve hizmetler için uygulanmasına dayanmaya başladı.

Geleceğin gücü için sektörün yazılım eksenindeki mevcut durumu, otonom sürüş, araçların elektrikli performansı ve kullanıcı-yaşam entegrasyonu, yazılım ve ilgili teknoloji tarafından yönlendirilen üç ana kullanım alanında diziliyor. Bazı çözümler, her bir üreticinin rekabetçi kabiliyetiyle çözülse de, diğerleri için kamu-özel ve sektörler arası işbirliği gerekiyor.

Örneğin; gelecekteki ayırt edici araç özelliklerinin yüzde 90’ının yazılım tabanlı olacağı kesinleşti. 2035'te yazılım ve veri odaklı pazarın hacmi, 1 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Önemli sonuçlardan biri de; araç içi ve çevresindeki uygulamaların gelişimi aktif olarak şekillendirildikçe otonom araçlarla kaza oranının yüzde 90’lara kadar azaltılabileceği yönünde…

Güvenlik, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik ve genel sistem dayanıklılığını geliştirmeye yardımcı olmak için, “Yazılım Odaklı Çağda Otomotiv” başlığında Dünya Ekonomik Forumu WEF ve Boston Consulting Group BCG, ortak bir girişim başlattılar. Akıllı enerji yönetimi yoluyla CO2 emisyonlarının net bir şekilde azaltılması ve otonom araçlar yoluyla günümüz trafik risklerinin büyük çoğunluğunun önlenmesi gibi önemli toplumsal faydaları ortaya çıkarmak için tasarlanmış adımlar atılmaya başlanıyor. Beyin fırtınalarının ilki de, iki hafta önce CES’te dünyanın otomotiv ve mobilite liderinin buluşmasıyla gerçekleştirildi.

Yazılımla çalışan araçlara geçiş, birçok OEM ve teknoloji oyuncusu için bilinen teknikleri ve iş modellerini tamamen değiştiriyor. Tüm paydaşlar, nasıl ilerlenmesi gerektiği ve araç yazılımları üzerinde işbirliği yapılmadığı takdirde karmaşıklığın zararlarını konuşurken, devasa sinerjilerin ilk ışıkları da görünmeye başladı. Geleceğin neler getirebileceği ve sektör oyuncuları arasındaki işbirliğinin nasıl görünebileceği konusunda farklı bakış açılarının duyulması için, bunun gibi bilgilendirici panellerin, ilham verici açılış konuşmalarının ve ilginç demoların yapılması, tüm sektör için artık bir zorunluluk…

Davos'taki yıllık ekonomik forum toplantılarından hemen önce, Las Vegas'ta ölçeklenebilir yazılım platformları ve güvenlik konusunda işbirliğini geliştirmenin yollarının tartışıldığı, "Yazılım Odaklı Çağda Otomotiv" inisiyatif çalıştayı, yazılım tanımlı araca geçişte önümüzdeki yolları herkes için daha görünür kılarken, “ortak dil”in oluşturulmasının şart olduğu belirtildi.

Togg CEO’muz Gürcan Karakaş’ın da aralarında olduğu küresel dev markaların yöneticilerinden oluşan bu grupta, Aptiv, Amazon Web Services AWS, Mercedes-Benz, BMW Grubu, Bosch, Google, MTR Corp., Palantir Tech, Qualcomm, Red Hat, Rivian, Stellantis, TTTech ve Volvo otomobilleri gibi en büyük ve önemli otomotiv üreticileri, “yarı iletken” liderleri, BEV Start-Up'ları, Bulut hiper ölçekleyicileri ve tedarikçiler yer aldı.

Günün sonunda, yazılım tanımlı araçların önemli toplumsal, çevresel ve güvenlik faydaları sağlayabilmesi için birlikte, aynı dilde ve tek bir gözle otomotiv endüstrisinin işbirliğiyle ve teknoloji devlerinin desteğiyle netleştirilmeli, denildi.

Süper şarjlı geliştirilmesi gereken otomotiv yazılımlarının yaratabileceği değer ve hizmetlerin kısa ömürlü olmaması, 15-20 yıl dayanmaları gerektiği…

“Yazılım tanımlı araç, dijital yaşam tarzlarını bir araya ve aracı da bir yaşam alanı haline getiriyor ve yıkıcı yeni deneyimler sağlayacak…”

“Ölçeklenebilir platformlar olarak yeniden düşünülecek araç teknolojisi, çip üreticileri, yazılım, hardware ve üreticiler arasında ortaklaşa geliştirilecek…”

“Veri kullanımı konusu ise, yolculuk verilerinin nasıl kullanıldığıyla anlaşılır olmalı…”

“Abonelik gibi doğrudan ve daha iyi ürünlerle sadakat gibi dolaylı kaldıraçlar üzerinden kabul edilen yazılımlardan para kazanmanın, her gün daha mümkün olması…”

“Donanım güncellenebilirliğinin, sınırsız olmasa bile en azından ürünleri 20 yıllık bir yaşam döngüsü boyunca güncel tutmak için gerçekten gerekli olması…” Panelin sonuçları olarak ortaya çıktı.

Artık yazılım otomobilin tümünü ele geçirirken; ayrıca, yüksek potansiyelli gençlerin otomobil teknolojisi alanına katılmaları ve geleceği birlikte şekillendirmeleri için de çağrıda bulunuldu.

Microsoft, Volkswagen CARIAD, Continental ve ZF Grubu’nun “ortak kodlu” ekosistem için “açık kaynak” ile sektöre uygun ölçeklenebilir ve araç platformları için modüler bir ekosistemi ortaklaşa oluşturma konusunda attığı adımlarla da; yazılım tanımlı araçlarla geleceği yalnızca hayal etmemek, onun inovasyon eylemine geçirildiğini görerek , çok heyecanlanıyoruz!..