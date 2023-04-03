Milletvekili aday listelerinde karar haftası son noktayı liderler koyacak

Siyasi partiler 9 Nisan Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edecekleri milletvekili listeleri üzerinde sürdürdükleri çalışmayı bu hafta tamamlayacaklar. Siyasi partilerde parti kurmaylarından oluşan komisyonlarda şekillenen milletvekili aday listelerine son nokta genel başkanlar tarafından konulacak. Yeni seçim yasasına göre ittifaklarla en fazla milletvekilini Meclis’e taşıma hesapları yapılırken, bir yandan da Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmadan tamamlanması hedefleniyor.

İlk kez 14 Mayıs’ta uygulanacak yeni seçim kanunu ittifaklarda küçük partileri ortak listeye zorluyor. Milletvekili listelerinin belirlenmesi için parti genel merkezlerinde bu yoğun bir mesai yapılacak. AK Parti’de temayül yoklamasının ardından başlayan mülakat süreci de sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyon bugünden itibaren çalışmalarına başlayacak. Mülakatları gerçekleştiren 14 alt komisyonun raporları bu hafta üst komisyonda ele alınmaya başlanacak. AK Parti’ye milletvekili olmak için 6 bin 25 kişi başvuru yaptı. AK Parti’de yaklaşık 60 milletvekilini kapsayan üç dönem kuralının da uygulanması bekleniyor. 3 bin 500 aday adaylığı başvurusunun yapıldığı CHP’de ise ön seçim yapılmayacak.

Parti örgütlerine yazı gönderilerek listede yer almalarını istedikleri isimleri 3 Nisan tarihine kadar genel merkeze göndermelerini istedi. 3 bin 500 başvurunun yapıldığı CHP’de parti kurmaylarından oluşan 8 kişilik komisyon adaylarla mülakatlar gerçekleştirdi. Komisyonların çalışmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun son halini vereceği liste Parti Meclisinde onaylanmasının ardından YSK’ya teslim edilecek. 3 bin 379 aday başvurusunu yapıldığı İYİ Parti’de hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Mersin ve Yozgat’ta önseçim yapıldı. Ön seçim sonuçlarına göre şekillenecek listeler Genel Başkan Meral Akşener’in onayının ardından YSK’ya sunulacak.

Meclis bu hafta çalışmalarını tamamlayacak