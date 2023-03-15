Muhalefet “Türkiye Tek Yürek” kampanyasında toplanan paraların akıbetini sordu

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi sonrasında yapılan “Türkiye Tek Yürek” kampanyasında toplanan 115 milyar 597 milyon 28 bin liranın nerede ve nasıl kullanıldığı muhalefet partileri tarafından sorgulanıyor. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Meclis grup toplantısında yüz binlerce insanın deprem bölgesinde zor şartlar altında yaşadığını belirterek, milyarlarca lira bağış toplanmasına rağmen bu paraların yaraların sarılması için kullanılmadığını söyledi. “Gıdadan ilaca, su ihtiyacından hijyene ve ısınmaya varıncaya kadar karşılanması gereken temel ihtiyaçlar aciliyetini korumaya devam ediyor” diyen Sancar, “İhtiyaçlar bu denli artarken, toplanan paralar nerede? Şova dönüştürülen yardım kampanyasında toplanan 116 milyar lira nerede? Depremzedelerin kira giderlerini tamamını karşılayacak kaynak hem bütçede var hem de toplanan yardımlar bunun için kullanılabilir” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, “Türkiye Tek Yürek kampanyasında vadeliden paraların ne kadarı toplanmıştır? Bu para şu anda hangi hesapta ve fonda tutulmaktadır? Toplanan paradan bugüne kadar harcanan tutar nedir? Bu harcamalar ne zaman, ne şekillerde, kimler tarafından ve nerelere harcanmıştır? Depremzede vatandaşlarımız çadır ve konteyner beklerken bu para halen neden kullanılmamakta; yaraları sarmak için neden beklenilmektedir?” diye sordu.

MHP’de ilk başvuruyu Bahçeli yaptı

MHP’de 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesi milletvekili aday adaylığı için başvurular dün başladı. Parti geleneği olarak aday adaylığı başvurusunda bulunan ilk isim Genel Başkan Bahçeli oldu. MHP’de başvurular 21 Mart Salı günü saat 17:00’da sona erecek. Aday adaylığı başvurularının incelenmesi amacıyla Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın başkanlığında Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu kuruldu. Komisyonda, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ile Mustafa Kalaycı yer alıyor.

“İlk hedefimiz Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda kazanmak”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP’nin 2018'den beri Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduğunu, Cumhurbaşkanı ile geçtiğimiz günlerde yaptıkları toplantılarda BBP’nin Cumhur İttifakı çatısı altında 81 ilde seçimlere kendi amblemi ve adaylarıyla girme yönündeki kararını paylaştığını belirtti. Destici düzenlediği basın toplantısında, “İlk hedefimiz Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda kazanmak olacak. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanacağına yürekten inanıyorum. Seçimin ikinci ayağı olan milletvekilliği seçiminde ise hedefimiz Meclis’te bugün olduğu gibi yine Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu sağlaması olacak” dedi.