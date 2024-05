HABER ANALİZ / NOT ARTIŞLARI VE HİSSE PERFORMANSLARI



Not artışı hacmi yüksek hisse senetlerine yaradı

Üç kredi kuruluşu yılbaşından bu yana Türkiye’ye ilişkin olumlu değerlendirmelerde bulunurken borsada işlem hacmi yüksek hisse senetlerinin fiyatlarına olumlu yansıdı. Son 4,5 ayda hacmi yüksek hisseler ortalama yüzde 55 kazandırdı.

2024 yılı kredi notu açısından olumlu gelişmelerle başladı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarında pozitif not değerlendirmeleri geldi. Moody’s, Fitch ve ardından CI Ratings’in not kararları hisse senetlerine olumlu yansıdı. En son CI Ratings Türkiye’nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü “durağan”dan “pozitif”e revize etti. Henüz notlar istenilen düzeyde olmamasına rağmen beklentileri yükseltiyor.

Hisselerde güçlü getiriler

Kredi notu artışları, borsada işlem gören birçok şirketin hisselerine de olumlu yansıdı. Özellikle işlem hacmi 2 milyar TL’nin üzerinde olan şirketler yılbaşından bu yana güçlü getiriler sağladı. Türk Hava Yolları (THYAO), 10,97 milyar TL’lik ortalama 3 aylık işlem hacmi ile dikkat çekiyor ve yılbaşından bu yana %41,51 getiri sağladı. Ereğli Demir Çelik (EREGL) ise 5,50 milyar TL’lik hacmi ile %15,69 getiri elde etti.

Bankacılık ve teknoloji sektörleri öne çıkıyor

Bankacılık sektöründe İş Bankası (ISCTR), Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) ve Akbank (AKBNK) yılbaşından bu yana sırasıyla %62,51, %81,02 ve %79,73 getiri oranlarıyla yatırımcılarını sevindirdi. Teknoloji sektöründe ise Reeder Teknoloji (REEDR), yılbaşından bu yana %99,81 getiri sağlayarak en yüksek performansı gösteren hisseler arasında yer aldı.

Holding ve sanayi sektörlerinde Yükseliş

Koç Holding (KCHOL) %79,28 getiri oranıyla dikkat çekerken, Sabancı Holding (SAHOL) %74,80 getiri sağladı. Sanayi sektöründe Aselsan (ASELS) %36,62, Sasa Polyester (SASA) ise %35,02 getiri elde etti.

Diğer dikkat çeken hisseler

Pegasus (PGSUS) %59,53, Emlak Konut GMYO (EKGYO) %28,78, Mia Teknoloji (MIATK) %65,79, Garanti Bankası (GARAN) %68,71, Turkcell (TCELL) ise %55,79 getiri oranlarıyla yatırımcıların yüzünü güldürdü. Kredi kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunu artırdığı bu dönemde, işlem hacmi 2 milyar TL’nin üzerinde olan şirketler güçlü performanslarıyla öne çıkıyor ve yatırımcılarına kayda değer getiriler sağlıyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

● Rubenis Tekstil (#RUBNS): 7 gündür sürekli yükseliyor. Bir ayda %48,41, bir yılda % 160 arttı. ● Suwen Tekstil (#SUWEN): 6 gündür sürekli yükseliyor. Bir ayda %27,00 yükseldi. ● İzmir Fırça (#IZFAS): 6 gündür yükseliyor. Bir ayda %49,41 yükseldi. Son bir yılda %226 arttı. ● Denge Holding (#DENGE): 5 gündür yükseliyor. Son bir ayda %59,14 arttı. Bir yılda %135 arttı. ● Vanet Gıda (#VANGD): 5 gündür yükselişte. Bir ayda %20,40 yükseldi. Son bir yılda %336 arttı.

DÜŞÜŞTEKİLER

● Çelik Halat (#CELHA): 3 gündür sürekli düşüyor. Bir ayda%-27.58 geriledi. ● Çimbeton (#CMBTN): 5 gündür sürekli düşüyor. Bir ayda%-22.29 düştü ● Odine Teknoloji (#ODINE): Son bir ayda%-21.86 geriledi. ● Kuştur Kuşadası Turizm (#KSTUR): Son bir ayda%-20.75 geriledi. ● Çimentaş (#CMENT): Son bir ayda %-19.87 geriledi.

NE OLDU?

● Dört ayda bütçe açığı 691 milyar TL oldu. ● ABD’de çekirdek enfl asyon 6 ay sonra ilk kez yavaşladı. TÜFE, nisanda aylık % 0,3 arttı. ● TCMB toplam rezervleri, 10 Mayıs haftasında 7 milyar 547 milyon dolar arttı. ● Konut fiyatlarında yıllık artışı Mart’ta yüzde 51,99 oldu. ● Ons gümüş fiyatı 2013’ten bu yana ilk kez 30 doları aşarak rekor kırdı.

NE OLACAK?

● Yurtdışı üretici fiyat endeksi verileri izlenecek. ● Almanya üretici fiyat endeksi verileri izlenecek. ● Çin Merkez Bankası Faiz kararı takip edilecek. ● 23 Mayıs’ta TCMB faiz kararı var. ● 24 Mayıs’ta yabancı ziyaretçi sayısı açıklanacak.

ZEYNEP’E SOR

BORÇLANMA ARACI FONU MU, HİSSE FONU MU?

Borçlanma aracı fonu; düşük risk, istikrarlı ve tahmin edilebilir getiri, daha iyi koruma. Düşük getiri, enfl asyon ve faiz oranı riski.

Hisse senedi fonu; yüksek getiri potansiyeli, uzun vadede sermaye büyümesi, çeşitlendirme, ekonominin büyümesinden yararlanır. Yüksek risk, volatilite.

Son iki yıldaki kâr büyümesi iyi. Ama hissenin performansı sektör ortalamasının gerisinde

Bankaların daha da iyi olacağını söylüyorlar. TSKB almayı düşünüyorum. Öneriniz ne olur? / Abdullah Mert

Abdullah, bankalar özellikle yabancı yatırımcının piyasaya girişi ile daha güçlü yükselme potansiyeline sahip olabilmekte. Geçmişte de bunun örneği yaşandı. Borsaya giriş yapan yabancılar, hacimli ve likit olan bankalara daha fazla ilgi gösterdi. Şimdilerde de benzer senaryonun yaşanacağı yönünde beklenti hayli yüksek. Bu beklentinin de etkisiyle banka hisseleri bir süredir hareketli. Sektörün performansını ölçen BIST Banka Endeksi, Nisan 2021’de taban seviyesi 1.048’e kadar inerken şimdilerde zirvesi 14.377 seviyelerinde bulunuyor. Endeks bu sürede yaklaşık 14 kat arttı. TSKB’nin ise sektörün hareketine gecikmeli katıldığını söylemek yanlış olmaz. Hisse, Şubat 2022’de en düşük 1,27 TL’yi görürken şimdilerde 10,73 TL’den işlem görüyor. Fiyatını yaklaşık 9 kat büyütürken sektör ortalamasının gerisinde kaldı. Banka, özellikle son iki yılda güçlü bir kârlılık sergiledi. Son açıkladığı 2024 ilk çeyrek verilerindeyse kârdaki büyüme %37,5 seviyesinde gerçekleşti. Artış sınırlı kalmasında önceki yüksek büyümenin yorgunluğuna bağlamak mümkün. Hissenin performansının Banka Endeksinin gerisinde kalması ise ilginin zayıfl ığına işaret ediyor.

Yurt dışı gelirleri düşünce cirosu zayıf kaldı. Uzun vadede esas faaliyet kârı önemli

Bir yıldan fazla oldu Vestel’de bekliyorum. Beni çok üzdü. Diğer hisseler o kadar güzel çıkarken bu zorlanıyor. Satmamı önerir misiniz? / Filiz Çakmak

Filiz, aldığın hissenin fiyatı çıkmıyor diye üzülme. Eğer yaptığın değerlendirmeye göre şirketin büyüyeceğine dair beklentinde bir değişim yoksa hissenin çıkmaması daha fazla hisse alabilmen için sana fırsat sağlar. Sonuçta mali verilerin hisseye yansıması hemen olmayabilir. Zaman alır. Mali verileri baz alarak yatırımda bulunanların uzun vadeli yatırımcı olmasının temelinde bunun da olduğunu göz ardı etme. Tüm bunlardan ayrı olarak Vestel’in geçtiğimiz yıl gelirini artırma noktasında zorlanmasına rağmen yıl sonu kârını artırdığını görmekteyim. Şirket, son açıkladığı 2023 mali tablolarında brüt satışlarını %2,2 artırdı. Bu artışta yurt içi gelirlerinin etkisi görülüyor. Yurt dışı satışları ise bu sürede %6,9 geriledi. Geçtiğimiz yıl Avrupa’daki daralma Vestel’in satışlarını olumsuz yönde etkiledi ve gelirlerinin zayıf kalmasına sebep oldu. Neticesinde de esas faaliyetlerinden ötürü zarar etti. Buna rağmen yıl sonunda 1,45 milyar TL net kâr elde etmesini bildi. Oluşan kârlılıkta Net Parasal Pozisyon Kazançları kaleminden gelen 9,7 milyar TL’nin etkisi var. Şirketin esas faaliyetlerinden ötürü kâra döndüğünü gözlemek gerekiyor.

YATIRIM FONLARI

Son bir ayda en fazla kazandıran fonlar

Hisse fonlar getiride öne çıktı

Son bir ayda en fazla kazandıran fonlar hisse senedi fonları oldu. Bu fonların getirileri yüzde 13,70 ile yüzde 18,38 arasında değişti. Son bir ayda en fazla kazandıran hisse senedi fonu yüzde 18,38 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sn. (IDH) Fonu oldu. İkinci sırada yüzde 17,09 getiri ile İş Portföy İş’te Kadın Hisse Sen. (TL) Fonu (IHK) yer aldı. Üçüncü sırada yüzde 17,04 getiri ile İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (TI2) bulunuyor. Dördüncü sırada yüzde 16,14 getiri ile İş Portföy Sürdürülebilirlik His. Sen. (TL) Fonu (BIO) var. Son bir ayda en fazla kazandıran hisse senedi fonları içerisinde yıllık en yüksek getirisi olan fon İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sn. (IDH) Fonu oldu.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilikte son bir ayda en yüksek getiriler

Son dönemde öne çıkan emeklilik fonları

Son bir ayda en fazla kazandıran emeklilik fonları hisse senedi fonları oldu. Bu fonların getirileri yüzde 13,02 ile yüzde 16,04 arasında değişti. Emeklilik fonları, uzun vadeli yatırım araçları olup, katılımcılara emeklilik dönemlerinde ek bir gelir sağlamak amacıyla düzenli olarak değerlendirilir. Son dönemdeki getiriler, fon yöneticilerinin piyasadaki fırsatları iyi değerlendirdiğini gösteriyor. Son bir ayda en fazla kazandıran hisse senedi emeklilik fonu yüzde 16,04 ile Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF (AH5) oldu. İkinci sırada yüzde 15,99 getiri ile Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF (HES) yer aldı. Üçüncü sırada yüzde 15,44 getiri ile Axa Hayat ve Em. OKS Agr. Değ. EYF (AJR) bulunuyor. Dördüncü sırada yüzde 15,27 getiri ile Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF (AHL) var. Son bir ayda en fazla kazandıran emeklilik fonları içerisinde yıllık en yüksek getirisi olan fon Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF (HES) oldu. Bu fonların getiri oranları, dönemsel olarak farklılıklar göstermekle birlikte yatırımcıların ilgi alanında yer alıyor. İstikrarlı performans gösteren emeklilik fonları uzun vadede yatırımcılara ortalamaların üzerinde getiriler sağlayabilmekte.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar ve euronun seyri

Dolar ve euro kurunda zayıf ve yatay bir seyir yaşanıyor. Kurlarda yaşanan zayıf seyir TL faizlerinin yüksek olmasından kaynaklanıyor. Yılın ikinci yarısında baz etkisi ile enfl asyon ve faizlerde gerileme yaşanması kurlarda da hareketlenmeyi getirebilir. Enfl asyonun altında kalsa da yükseliş yönünde pozitif seyir görülebilir.

TAHVİL

Yapı Kredi Yatırım, %62,29 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Yapı Kredi Yatırım, nitelikli yatırımcılara 20 Mayıs 2024 vade başlangıçlı finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 454,750,000 TL olan bononun yıllık basit faizi %51,50, bileşik faizi ise yüzde 62,29’a denk geliyor.

92 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise yüzde 12,98 olacak. Son açıklanan 17 Mayıs tarihli TLREF %48,39 seviyesinde bulunuyor. Yapı Kredi Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık yüzde %51,50 basit faiz oranı, TLREF’in yaklaşık 3,11 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasanın üzerinde bir faize denk geliyor. Bononun vade başlangıç tarihi 20 Mayıs 2024 olurken vade tarihi 20 Ağustos 2024 olacak.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

RUBENİS TEKSTİL

Satışlarda risk üstlenmiyor ve bedeli peşin alıyor. Maliyetlerde de aynı hassasiyeti göstermeli

Rubenis Tekstil, son bir ayda yurt içinde üç farklı şirketle toplam 150.630.000 TL değerinde ürün satış sözleşmesi imzaladı. Anlaşmalar, şirketin gelirlerini olumlu yönde destekleyecek. Anlaşmaların peşin satış üzerine kurulu olması, olası tahsilat riskini ortadan kaldırıyor. Şirket son açıkladığı 2023 yıl sonu mali tablolarında hasılatını %21 düşürerek 2,3 milyar TL’ye geriletti. Brüt kârı da buna bağlı olarak %74 azaldı. Gelirindeki düşüşe rağmen satış maliyetlerinde artış devam etti. Yüzde 65 artan maliyetler, firmanın kârlılığını düşürmede önemli faktör oldu. Şirketin satış gelirindeki hassasiyet kadar maliyet kalemini de kontrol altında tutması şart.

TURK İLAÇ

Irak pazarında etkin olmak istiyor. Irak’ta şirket kuracak. Serum üretip ülke genelinde satacak

Turk İlaç, yurt dışı pazarlardaki etkinliğini artırmak istiyor. Bu amaçla Irak’ta faaliyet gösteren bir firmayla mutabakata vardı. Hedefl enen iş birliğiyle Irak pazarında serum satışı ve üretimi gerçekleştirecek. Bu kapsamında, Irak’a yıllık en az 20 milyon adet serum satışı yapmayı amaçlıyor. Ayrıca ileride serum üretimi yapacak. Bunun için Irak’ta ortak bir şirket kurulacak. Turk İlaç’ın geçtiğimiz yıl brüt satışı 1,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Tutar içindeki yurt dışı payı ise sadece 62,6 milyon TL oldu. Şirket bu ortaklıkla yurt dışı satışlarını artırmaya niyetli. Yurt dışı gelirinin artması dengeli gelir dağılımı açısından olumlu değerlendirilmeli.

VAKIFBANK

Yurt dışında kredi temin etti. Sürdürülebilirlik kriterine sahip projelerde kullanacak

Vakıfb ank, yurt dışında 22 ülkeden 48 bankanın katılımıyla 361 milyon dolar ve 513 milyon euro olmak üzere iki dilimden oluşan toplam 915 milyon dolar karşılığı sendikasyon kredisi temin etti. 367 gün vadeli kredinin faizi, doları dilimi için SOFR +%2,50; euro dilimi için de euribor +%2,25 olacak. Vakıf Bank’ın sendikasyonu, sürdürülebilirlik kriterlerine dayalı projeler için finansman sağlama amacıyla kullanılacak. Kredi aynı zamanda bankanın ticari faaliyetini de destekleyen bir yana sahip. Banka, son açıkladığı 2024 ilk çeyrek mali tablolarında, net faiz gelirini %174 artarak 17,7 milyar TL’ye çıkardı.

EUROPEN ENDÜSTRİ

Yatırımı eylülde devreye girecek. Ağırlıklı olarak özkaynaklarıyla yatırımı finanse ediyor

Europen Endüstri, geçtiğimiz yıl başlattığı Kütahya’daki güneş enerjisi camları yatırımında, inşaatın tamamlanma oranının %90 seviyesine ulaştığını bildirdi. Makine ve ekipman sevkiyatları ise halen devam ediyor. Mayıs ayı itibarıyla başlanan montaj işlemleri neticesinde tesisin eylülde üretime hazır hale gelmesi hedefl eniyor. Son revizelerle yatırımın maliyeti ise yaklaşık 2,15 milyar TL civarı olacak. Tesis, yıllık yaklaşık 2,1 milyar TL satış geliri sağlayacak. Yatırım için kullanılan 500 milyon TL’lik 10 yıl vadeli kredi haricinde, kalan yaklaşık 1,6 milyar TL tutar, özkaynaklarla karşılanıyor. Şirket ek bir kredi kullanmayacak.

ÖZERDEN AMBALAJ

Yeni hat ile üretim kapasitesini artıracak. Daha verimli çalışırken maliyetlerini düşürebilecek

Özerden Ambalaj, yeni üretim hattında sona geldi. Yeni hat, şirketin balonlu yalıtım ürünlerinin üretiminde kullanılacak. Makinenin alım bedeli olan 400 bin dolar, özkaynaklarından karşılandı. Yeni hattın devreye girmesi ile Özerden Ambalaj, balonlu yalıtım ürünlerinde kapasitesini %164 artıracak. Fire oranlarında da %55 düşüş sağlayacak. Alınan yeni hat ayrıca iş gücü kullanımında da %39 oranında bir tasarruf sağlayacak. Yatırım neticesinde üretim verimliliğini artırdığı gibi rekabet avantajı da elde edecek. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde hasılatını %95 artırarak 318,5 milyon TL’ye çıkardı.