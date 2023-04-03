Orta Anadolu, yeni yatırım havzası olma potansiyeli taşıyor

Kahramanmaraş depreminden sonra gözler İstanbul’a çevrildi. İstanbul için sık sık uyarı ve açıklamalar yapan deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, gazetemiz EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada, “İstanbul’da sanayi yerleşimi için de özel çalışma yapılmalı. Yakın çevre dâhil çoğu sanayi kuruluşları ve OSB’lerin Marmara dışına çıkartılması gerekir” diyor. Değerli bilim adamının kulaklara küpe olacak bu sözlerinin benzerini Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve oda meclis başkanı iş insanı Abidin Özkaya, 4 yıldır her ortamda, ısrarla söylüyor, her fırsatta dile getiriyor. KAYSO yöneticileri bunları söylemekle kalmayıp, “Orta Anadolu Üretim Havzası” çalışmasını bir rapor haline getirip, ilgili bakanlıklara ve TOBB’a ilettiler.

Prof. Naci Görür hoca, Marmara depreminin, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi açıdan uzun yıllar kendini toparlayamayacağı bir sürece iteceğini ifade ediyor ve “Marmara Bölgesi’nde ekonominin çarkları durursa bölge çöker. Bu bölgenin çökmesi tüm Türkiye’nin çökmesi olur. Türkiye’de üretimin yarıdan çoğu bu bölgede. İstanbul ve yakın çevresindeki çoğu sanayi kuruluşları ve organize sanayi bölgeleri Marmara Bölgesi’nin dışına çıkartılmalı, bunun için Anadolu’da uygun ortamlar hazırlanmalı ve teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir. İstanbul’dan Anadolu’ya göç hızlandırılmalı ve devlet eliyle özendirilmelidir” diyor. Bu sözler, KAYSO yöneticilerinin yatırımların Anadolu’ya kaydırılması yolundaki öneri ve kaygılarını bire bir doğruluyor. KAYSO, 18 Aralık 2019’dan bu yana ısrarla her platformda, “Ülkemizin az gelişmiş bölgelerinin kalkındırılmasında yatırımları teşvik edici politikaları önemlidir. Bu manada Türkiye’nin yeni bir üretim havzasına ihtiyacı var. Ülkede yatırımların büyük bir kısmının Marmara havzasında toplandığını görmekteyiz. Marmara Bölgesi artık fazlasıyla doldu. Üstelik deprem riskinin yoğun olduğu bir bölge. İskenderun, Adana ve Mersin'in deniz ayağını oluşturacak, Konya ve Aksaray'ı da içine alacak yeni bir üretim havzasını bölgemizde hayata geçirmek istiyoruz. Orta Anadolu havzası yeni oluşturulacak yatırım havzası için en iyi potansiyele sahip” görüşünü savunuyor. Demek ki aklın yolu bir…

Bu arada, bizden de bir haberi duyurmak isterim. EKONOMİ Gazetesi olarak, Türkiye ekonomisindeki ağırlığı her geçen yıl daha da artan Kayseri’yi mercek altına aldık. 5 Nisan’da abone ve bayilerimize dağıtılacak “Kayseri Eki”nde, kentte bulunan büyük ve orta ölçekli şirketler, KOBİ’ler, kurum ve kuruluşlar, kamu ve özel sektör yatırımcılarını, bunların sorun ve beklentilerini, başarılarını, sektörel gelişmelerini ve kente dair tüm gelişmeleri sizlerle buluşturacağız. Dergi formatındaki çalışmamızda, son yıllarda sanayileşmenin yanı sıra turizmde de önemli atılımlar yapan Kayserimizin global ölçekli marka bir şehir olduğunu ön plana çıkardık. Bölge temsilcisi olarak ben ve çalışma arkadaşlarım Hilal Sönmez ve Fatma Yıkılmaz ile birlikte hazırladığımız çalışmayı 5 Nisan’da gazetemiz EKONOMİ ile birlikte alabilirsiniz…