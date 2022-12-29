“Seçim Kanunu yürürlüğe girmeden, seçim kararı alınmasını beklemiyorum”             

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklik yürürlüğe girmeden önce bir seçim kararı alınmasını beklemediğini söyledi. Parlamento muhabirleriyle bir araya gelen Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP’den gelen, “Siyasi mühendislik eseri olan yeni Seçim Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki bir seçime destek olmayız" açıklamasının sorulması üzerine seçimlerin öne alınması konusunda hem Meclis’in hem de Cumhurbaşkanının yetkisi bulunduğunu hatırlatarak, “Seçim Kanunu değişikliği seçimlerin ne zaman yapılacağı öngörülerek yapılmış bir değişiklik dolayısıyla bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce bir seçim kararı alınması ihtimalini düşük görüyorum“ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez aday olup olmayacağı tartışmalarının hatırlatılması üzerine, 2017 yılında Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin Anayasanın 101’nci maddesinin kaldırılarak yeni bir 101’inci madde düzenlendiğini belirten ve bu maddeye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha aday olma hakkı olduğunu söyledi Şentop, “Nisan 2018’de yeni bir 101 yürürlüğe girmiş. O da diyor ki; iki defa seçilebilir. Ona göre de bir kere seçilmiş. Dolayısıyla yeni hükümde iki defa seçilme hakkı tanındığı için burada teknik olarak hiçbir sorun yok” dedi.

“Cumhurbaşkanının Nobel Barış ödülüne adaylığı için başvurdum”

Şentop, 2022 yılını değerlendirirken bu yılın en önemli olayının Rusya–Ukrayna Savaşı olduğunu savaşın durdurulması için en çok çaba gösteren liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, “Gittiğimiz ülkelerde birçok parlamento başkanı, milletvekili, Sayın Cumhurbaşkanımızın barış ödülü alması gerektiğini söylüyorlar. Bu konuda benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin de başvuruları olacak” dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezanın ardından “hakaret” suçlarında siyasi yasağın kaldırılıp kaldırılmaması konusunda bir tartışma yaşandığının hatırlatılması üzerine Şentop, bir anayasa değişikliğine ihtiyaç olduğunu ayrıca böyle bir düzenlemenin şahsa mahsus bir düzenleme olacağına dikkat çekti. Şentop, başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliğine ilişkin olarak, “400’ün üzerinde oyla Meclis’ten geçebilir diye düşünüyorum. Bu sorun da Türkiye’nin gündeminde kalkmış olur” dedi. Şentop, EYT düzenlemesinin ise bu hafta içinde açıklanacağını, ocak ayı içerisinde de komisyon ve genel kurul aşamalarını tamamlanacağını belirtti.