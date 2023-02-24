  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Yazarlar
  3. Canan SAKARYA
  4. Seçimin 14 Mayıs’ta yapılması olasılığı güçlendi

Seçimin 14 Mayıs’ta yapılması olasılığı güçlendi

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü

Deprem felaketi sonrası yeniden tartışma konusu haline gelen milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 14 Mayıs tarihi ihtimali güçlendi. AK Parti kaynakları deprem öncesinde Cumhurbaşkanı tarafından ilan edildiği gibi seçimin büyük olasılıkla 14 Mayıs’ta yapılacağını dile getirdi. Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınacak seçim kararının en geç 10 Mart’ta Resmi Gazetede yayımlanması gerekiyor. Daha sonra Yüksek Seçim Kurulu seçim sürecini başlatacak. Seçim tarihi kadar seçimlerin deprem felaketinin yaşandığı illerde nasıl yapılacağı da tartışılıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, illerin milletvekili sayısı 2022 nüfus sayımı sonuçlarına göre belirlenecek, buna göre 11 ilde milletvekili sayısı değişmeyecek. Deprem sonrası yaşanan göç nedeniyle göç edenlerin nasıl oy kullanacağına ilişkin yapılan değerlendirmelere göre, kendi ilinde kalanlar için konteyner şehirlerde sandık kurulacak. Başka illere göç edenler ise kalıcı ikametgahı yoksa milletvekili seçimleri için oy kullanamayacak, cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanabilecek.

İYİ Parti sığınmacı sorununu Meclis’e getiriyor

İYİ Parti sığınmacı sorununun çözümü için gelecek hafta Meclis’te genel görüşme talebinde bulunacak. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, genel görüşme talebine ilişkin yaptığı açıklamada “Yaşanan deprem felaketi ve sonrasında oluşan ağır ağır tablo, afet yönetimi ve afet sonrası mücadelenin bir parçası olarak artık bu sorunu hızlı ve etkin şekilde çözmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. Kaygı ve çağrımız Türkiye Cumhuriyeti’nin iç huzuru ve demografik yaşam alanına yöneliktir. Gelin artık milletimizin isteği ve iradesiyle hep birlikte halledelim. TBMM’yi bu konuda öncülüğe ve çözüme davet ediyoruz” açıklaması yaptı.

Başörtüsü teklifi için karar verilmedi

Başörtüsüne anayasal güvence getiren, ailenin korunmasına ilişkin düzenlemeleri içeren Anayasa Komisyonunda kabul edilen anayasa değişiklik teklifinin Meclis gündemine getirilip getirilmeyeceği konusunda henüz AK Parti’de bir karar verilmedi. Konuyu bu hafta içerisinde değerlendiren ancak net bir karar almayan AK Parti’nin bir değerlendirme toplantısı daha yaparak karar vereceği öğrenildi. AK Parti’li yetkililer anayasa değişiklik teklifinin Meclis gündemine getirilmesine karar verilmesi halinde Mart ayının ikinci haftasında genel kurula getirilmesi gerektiğini belirtti.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İYİ Parti’den deprem bölgesi için “İnsani Sanayi Bölgesi “ projesi 23 Şubat 2023
Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarıyla Hatay’a gidiyor 22 Şubat 2023
Deprem felaketinin yarattığı göç sorunu Meclise taşındı 21 Şubat 2023
Meclis Genel Kurulu 28 Şubat'ta toplanacak 20 Şubat 2023
Siyasette RTÜK tartışması büyüyor 17 Şubat 2023
Destici: Asla imar affı teklifi vermedik, teklifin af olarak dillendirilmesi cahilliktir 16 Şubat 2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli deprem bölgesine gidiyor 15 Şubat 2023
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu SPK’ya gitti, istifa çağrısı yaptı 14 Şubat 2023
Meclis çalışmalarına 21 Şubat’a kadar ara verecek 13 Şubat 2023
Siyasetin gündemi, deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarının geç başladığı iddiaları 10 Şubat 2023