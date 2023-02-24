Seçimin 14 Mayıs’ta yapılması olasılığı güçlendi

Deprem felaketi sonrası yeniden tartışma konusu haline gelen milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 14 Mayıs tarihi ihtimali güçlendi. AK Parti kaynakları deprem öncesinde Cumhurbaşkanı tarafından ilan edildiği gibi seçimin büyük olasılıkla 14 Mayıs’ta yapılacağını dile getirdi. Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınacak seçim kararının en geç 10 Mart’ta Resmi Gazetede yayımlanması gerekiyor. Daha sonra Yüksek Seçim Kurulu seçim sürecini başlatacak. Seçim tarihi kadar seçimlerin deprem felaketinin yaşandığı illerde nasıl yapılacağı da tartışılıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, illerin milletvekili sayısı 2022 nüfus sayımı sonuçlarına göre belirlenecek, buna göre 11 ilde milletvekili sayısı değişmeyecek. Deprem sonrası yaşanan göç nedeniyle göç edenlerin nasıl oy kullanacağına ilişkin yapılan değerlendirmelere göre, kendi ilinde kalanlar için konteyner şehirlerde sandık kurulacak. Başka illere göç edenler ise kalıcı ikametgahı yoksa milletvekili seçimleri için oy kullanamayacak, cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanabilecek.

İYİ Parti sığınmacı sorununu Meclis’e getiriyor

İYİ Parti sığınmacı sorununun çözümü için gelecek hafta Meclis’te genel görüşme talebinde bulunacak. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, genel görüşme talebine ilişkin yaptığı açıklamada “Yaşanan deprem felaketi ve sonrasında oluşan ağır ağır tablo, afet yönetimi ve afet sonrası mücadelenin bir parçası olarak artık bu sorunu hızlı ve etkin şekilde çözmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. Kaygı ve çağrımız Türkiye Cumhuriyeti’nin iç huzuru ve demografik yaşam alanına yöneliktir. Gelin artık milletimizin isteği ve iradesiyle hep birlikte halledelim. TBMM’yi bu konuda öncülüğe ve çözüme davet ediyoruz” açıklaması yaptı.

Başörtüsü teklifi için karar verilmedi

Başörtüsüne anayasal güvence getiren, ailenin korunmasına ilişkin düzenlemeleri içeren Anayasa Komisyonunda kabul edilen anayasa değişiklik teklifinin Meclis gündemine getirilip getirilmeyeceği konusunda henüz AK Parti’de bir karar verilmedi. Konuyu bu hafta içerisinde değerlendiren ancak net bir karar almayan AK Parti’nin bir değerlendirme toplantısı daha yaparak karar vereceği öğrenildi. AK Parti’li yetkililer anayasa değişiklik teklifinin Meclis gündemine getirilmesine karar verilmesi halinde Mart ayının ikinci haftasında genel kurula getirilmesi gerektiğini belirtti.