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Siyasette RTÜK tartışması büyüyor

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaşanan deprem felaketi ile ilgili haberlere dönük olarak iktidarın RTÜK üzerinden müdahaleye hazırlandığını belirtti. Akşener, “Felaketin boyutlarını milletimize ulaştırmak suç değil, olsa olsa durum tespitidir” dedi. Haber almanın anayasal bir hak olduğunu belirten Akşener, “Üzülerek görüyorum ki; canlarımız, devletin kendilerine uzanacak elini beklerken, devleti idare eden iktidar, Radyo Televizyon Üst Kurulu üzerinden, milletimizin bu hakkına müdahaleye hazırlanıyor. Bazı yayınlara dair eleştiri hakkımı saklı tutarak hatırlatmak isterim ki; bu süreçte, yakınlarından ve bölgeden haber almak için çırpınan aziz milletimizi bilgilendiren, felaketin boyutlarını gözler önüne seren, enkazlardan müjdeler vererek, hepimize nefes aldıran yayınlar, aba altından sopayı ya da cezayı değil, takdiri hak ediyor. İktidar, RTÜK üzerinden ceza planları yapacağına, Milletimizin gelişmeleri, neden, milyonlarca dolar vererek satın aldırdığı televizyon kanallarından değil de, bağımsız yayın yapan kanallardan izlediğini düşünmelidir. Haber suç değildir” açıklamasını yaptı. “Hiç kimse unutmamalıdır ki; özgür medya bir gün herkese lazımdır” diyen Akşener, “Haberciliği cezalandırmayı düşünenleri de, bu büyük hatadan dönmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Mucize şovu yapıyorlar”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, depremde yaşanan sıkıntıları haber yapan televizyonların RTÜK’ten tehdit aldığını belirterek, “Maalesef ‘Eksik var’, ‘Yardım gelmedi’ diyen bir hemşirenin evine polis gidiyor. RTÜK televizyonları tehdit ediyor. Televizyonlar, kurtarma mucizeleri şovuna döndü, televizyonlarda hep iyilik hem güzellik, keşke hep öyle olsa da gösterseler. 200 saat sonra ortaya çıkan mucizeler Erdoğan’ı sevindirdiği kadar Bay Kemal’i de sevindirir” dedi. Meclis’te yaptığı basın toplantısında televizyon kanallarının desteği ile düzenlenen yardım kampanyasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Altay, Merkez Bankası ve kamu bankalarının yaptığı bağışları eleştirdi. Altay, “Ey Merkez Bankası, nisan ayında genel kurul yapacaksın ve kârını hazineye aktaracaksın. Nisan ayında aktaracağın karı bağış olarak gösterdin. Canlı yayında devlet bir cebinden aldı öbür cebine koydu” dedi.

“Gerçekleri karartmayın”

DEVA Partisi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Başkanı Sanem Oktar, RTÜK’ün televizyon yayınlarla ilgili toplantı düzenlemeye hazırlandığını belirterek, “RTÜK’e çağrı yapıyorum. İnsanların gerçekleri bilmesini, öğrenmesini engelleyecek caydırıcı bir niyet varsa bundan vazgeçin. Ceza dosyaları ile haber alma özgürlüğünü kısıtlamayın. Gerçekleri sakın karartmayın” dedi.

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