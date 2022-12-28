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Siyasi parti teşkilatlarında milletvekili adaylığı için istifalar başladı

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü

2023 yılında yapılacak seçimlerde il, ilçe ve belde başkanlarından milletvekili adayı olmak isteyenler için siyasi partilerde takvim hızlandı. CHP’nin, 2023 yılında yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmayı düşünen il, ilçe ve belde başkanları ile il ve ilçe yönetim kurulu üyelerine istifa etmesi için verdiği süre 26 Aralık’ta sona erdi. CHP’den milletvekili aday adayı olmak için 40 il başkanı ve 39 ilçe başkanı istifa etti.

CHP’nin Bursa, Nevşehir, Malatya, Isparta, Erzincan, Aksaray, Tokat, Uşak, Yalova, Çorum, Balıkesir, Konya, Burdur, Mersin, Kırşehir, Hakkari, Tunceli, Van, Batman, Trabzon, Kocaeli, Karaman, Ordu, Hatay, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Aydın, Manisa, Çanakkale, Kayseri, Muğla, İzmir, Rize, Denizli, Sivas, Kilis, Gümüşhane, Artvin ve Karabük il başkanlıkları boşalmış oldu.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edilen ve siyasi yasak kararı verilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı istifa dilekçesi vermedi. AK Parti’de de teşkilat yöneticilerinden milletvekili adayı olacakların ocak ayına kadar istifa etmesi bekleniyor. AK Parti’de, Genel Merkezin onayı olmadan teşkilatlardan istifa edilmemesi istendi.

İYİ Parti, Eylül 2023 tarihinden önce yapması gereken kongresini seçim takvimini dikkate alarak ekim ayında başlatma kararı aldı. İYİ Parti, milletvekili aday adayı olmayı düşünen il ve ilçe başkanlarından kongre sürecinde aday olmamasını istedi. 

Sahte alkol 21 kişiyi kör etti

Son yıllarda kullanımı hızla artan sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden ya da görme yetesini kaybedenlere ilişkin haberler çok sık gündeme geliyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in son iki yılda sahte alkol vakaları nedeniyle hayatını kaybedenleri sayısına ilişkin soru önergesine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yanıt geldi. Bakan Koca, 1 Ocak 2021 ile 30 Kasım 2022 tarihleri arasında, sağlık kuruluşlarında “T51.1 - Metanolün ToksikEtkisi” tanısı alan ve hastaneye giriş yapılan tarih ve saat baz alınarak 72 saat içerisinde körlük tanısı alan 21 kişinin olduğunu açıkladı. Bakan Koca, aynı süre içerisinde yoğun bakımda yatan hasta sayısının ise 455 olduğunu belirtti.

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