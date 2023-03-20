Tarımda planlı üretim getiren teklif bu hafta yasalaştırılacak, yeni torba yasa geliyor

14 Mayıs’ta yapılacak seçimler nedeniyle kapanmadan önce yasalaştırılması gereken teklifler doğrultusunda çalışma takvimini yeniden belirleyen Meclis bugünden itibaren 26 Mart’a kadar sürecek yoğun bir çalışma temposuna girecek. Mecliste bugün balıkçıların, su ürünleri sektörünün sorunlarına yönelik araştırma komisyonu kurulacak. Tarım sektöründe sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına dönük düzenlemelerin yer aldığı Orman Kanunun ile Bazı Kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi görüşülecek. Daha sonra İcra ve İflas Kanununda değişiklik öngören yasa teklifi hafta sonuna kadar kanunlaştırılacak. Yasa teklifi ile kat mülkiyetinden kaynaklanan kiracı-ev sahibi ya da komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklarda arabulucuya başvuru zorunlu olacak.

Ekonomi ağırlıklı yeni torba teklif hazırlanıyor

Meclis kapanmadan önce kanunlaştırılması planlanan ekonomi ağırlıklı düzenlemelerin yer aldığı yeni bir torba yasa teklifi bu hafta Meclise sunulacak. Üzerinde çalışmaların sürdüğü henüz son şekli verilmeyen teklifte geçici işçilere kadro verilmesi, deprem bölgesine dönük asgari ücret düzenlemesinin yer alması bekleniyor.

CHP Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için toplanıyor, gözler İYİ Parti’de

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adayı gösterilecekler için başvurular dün başladı, süre 23 Mart saat 17.00’de sona erecek. AK Parti grubu geçtiğimiz hafta toplanarak mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi için grup kararı aldı. AK Parti’nin ardından MHP grubu da benzer bir karar alarak Erdoğan’ı aday gösterdiğini açıkladı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bu yönde parti olarak aldıkları kararı YSK’ya bildireceklerini söyledi. Cumhur İttifakı ortaklarının YSK’ya başvuruyu birlikte yapması bekleniyor. CHP’de de benzer bir süreç Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için işleyecek. CHP Meclis grubu bugün kapalı olarak toplanacak ve Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için grup kararı alacak. Meclis’te grubu bulunan Millet İttifakı ortağı İYİ Parti’nin de Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda bir grup kararı alıp almayacağı merak ediliyor. Bugüne kadar bir açıklama yapılmasa da İYİ Parti kaynakları “ Gereken ne ise yapılır” açıklaması ile Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için grup kararı alınacağının işaretini verdiler.