TBMM Başkanı Şentop: Erdoğan’ın adaylığı hukuki değil siyasi bir tartışma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci kez adaylığına yapılan itirazları değerlendiren Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Erdoğan’ın adaylığının önünde hiçbir engel olmadığını belirterek, yaşanan tartışmalarla ilgili, “Bu hukuki değil siyasi bir tartışmadır” dedi. Şentop, 2017’de bu durumu öngörerek komisyon raporuna ‘önceki dönemde cumhurbaşkanı seçilenlerin yeniden 2 defa seçilme hakkı olacaktır’ şeklinde bir hüküm konduğunu, bu konuda kendisinin de makalesinin bulunduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanının 30 Nisan 2018’den sonra bir kez adaylığının söz konusu olduğunu kaydeden Şentop, “Sayın Cumhurbaşkanının aday olabilmesi için bir istisna hükmüne ihtiyaç yok. Çünkü 30 Nisan 2018’den sonra gelen hüküm herkese ve dolayısıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da iki defa aday olma hakkı tanımıştır, yani aday olması için bir istisna hükmüne ihtiyaç yok” dedi.

Şentop, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ikinci defa adaylığı söz konusudur. Çünkü iki defa adaylık hakkı veren Anayasa’nın 101. Maddesi, 30 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. O tarihten sonraki ikinci seçimi yaşayacağız diye konuştu. Cumhurbaşkanımızın adaylığının önünde engel yok AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına hiç kimse ipotek koyamaz. Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanının adaylığı üzerinden üretilen sözde tartışmanın hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğinin göstergesi olduğunu ifade eden Çelik, “Bu tür söylemler siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının ‘Sabih Kanadoğlu zihniyeti’ olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır” dedi.

YSK’ya adaylık itirazı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin olarak İYİ Parti, Deva Partisi ile Memleket Partisi, YSK’ya itiraz dilekçelerini vererek, Erdoğan’ın iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptığını, yeniden aday olmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu bildirdiler.