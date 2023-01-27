Yeşil Yeni Düzen (YYD) ve Kayseri sanayisi

Kayseri, bu günlerde kısa adı YYD olan “Yeşil Yeni Düzen” ile tanışıyor. Artık ülkelerin olmazsa olmazları arasına koyduğu, üretimde daha düşük karbon düzeyi uygulamasıyla ilgili Kayserili sanayiciler de şimdiden gerekli önlemleri almak zorunda… Uluslararası sistem artık, yeşil yatırımlar, karbon-temelli ekonomi, yenilenebilir enerji temelli bir yapıdan yana… Sanayiciler için artık yeşil yatırımlar vazgeçilmez bir zorunluluk. YYD sisteminin sürdürülebilir bir yaşamla uyumlu hale getirilmesi gerekiyor.

Küresel iklim değişikliği sonucu felaketlerin yoğunlaştığı, mevsimlerin değiştiği günümüzde mevcut üretim ve geleneksel tüketim alışkanlıklarımız dünyamız, ülkemiz hatta Kayserimiz için de önemli bir tehdit. Uzmanlara göre geleneksel üretim devam ettiği takdirde 2050’li yıllarda, dünyamızın tüm kaynaklarını tüketip, bitirmiş olacağız. O nedenle hele hele dünyanın dört bir yanına ürün ihraç eden Kayserili sanayici, ekolojik sürdürülebilirlikle ilgili önlemlerini alıp, yasalara uymak zorunda. Elbette, bu konudaki kanuni zorunluluklar, birbirini takip eden zorlayıcı argümanlar karşısında Kayserili sanayiciler, “çevreyi koruyacağız” diye fabrikalarını kapatıp, işçilerini sokağa salıp, kapılarına kilit vurup üretimden vazgeçmeyecekler. Ama hem kendi yatırımları hem de ülkemizin de taraf olduğu uluslararası ve ulusal anlaşmalar için bu sürece ayak uyduracaklar.

Kayseri bunun ilk adımını, 522 hektar alana “karma ve Yeşil OSB” vizyonuyla kurulacak 4. OSB ile attı. Şimdiden 1800 yatırımcının sıraya girdiği bölgeyle ilgili Kayseri Valiliği, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Büyükşehir, Kocasinan ve Melikgazi Beledisi önderliğinde Yeşil OSB müteşebbis heyeti kurulup, talep toplandı. Adına ister 4. OSB ister Yeşil OSB deyin Kayseri 6 aydır, Kayseri- Sivas Karayolu’nun 25. kilometresindeki bu atıl alanda, mera vasfını çoktan yitirmiş bir bölüm araziyle ilgili Bakanlıktan çıkacak “mera olmadığı” yönündeki yazısının peşinde. Kentin siyasileri ve başta Vali Gökmen Çiçek altı aydır bu belgeyi alabilmek için bürokratik engelleri aşmaya çalışıyor.

Bu bekleyiş sürerken KAYSO’dan, birkaç gün önce YYD konusunda çok anlamlı bir hamle daha geldi. KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitçi imzasıyla, kamuoyuna, üyelere ve medyaya; “Faaliyet gösteren üyelerimiz, geri dönüşüm firmalarının meskûn mahal içerisinde faaliyet göstermelerinin mümkün olmadığını ve OSB’ler içinde de atık yönünden bazı sorunlar yaşadıklarını dile getirerek, ilimizde Geri Dönüşüm İhtisas OSB kurulması talebinde bulundular. Tekstil, kâğıt, plastik, metal, cam ve benzeri sektörler başta olmak üzere atıkların geri dönüşümü kapsamında odamızın girişimleri ile Geri Dönüşüm İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması planlanıyor. Ön talepler 25 Ocak itibariyle alınmaya başlandı. Yatırım yapmak isteyen sanayicilerimiz odamıza müracaat edebilir” duyurusu yaptı.

Bu atılımlar, Türkiye’nin üretim üssü sloganını benimsemiş Kayseri’nin önemli ve geleceğe yönelik birbirinden kıymetli adımları. Üretime, istihdama ve ihracata yönelik atılan her adım her çaba çok ama çok kıymetli. Geriye dönmeyelim ama, Kayseri sanayisi bir süre önce OSB’de yaşanan dedikodu, tartışma ve karşılıklı açıklamalarla kamuoyunda prestij kaybetti. Şimdilerde OSB’lerle ilgili dedikodular, yazılanlar çizilenler, sadece oda ve OSB yöneticilerini değil, Kayserili sanayicileri, bürokratları ve şehri yönetenleri rahatsız ediyor, üzüyor ve şevklerini kırıyor. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ağzından düşürmediği “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var” sözü bugünlerde çok ama çok daha değerli ve anlamlı… Bir olalım, iri olalım, diri olalım…