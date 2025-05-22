Trump'ın ‘vergi indirimi tasarısı’ Temsilciler Meclisi'nden geçti

ABD Temsilciler Meclisi'nde yerel saatle perşembe sabahına kadar süren uzun görüşmelerin sonunda yapılan oylamada 214 "hayır" oyuna karşılık 215 "evet" oyuyla tasarı geçti.

Trump için "zafer"

Cumhuriyetçiler ile demokratlar arasında haftalardır süren çekişmenin ardından söz konusu tasarının Meclis'te kabul edilmesi, Trump için "zafer" olarak değerlendirildi.

Tasarının Senato'dan da geçmesi halinde Trump'ın imzalaması ve ardından yasalaşması bekleniyor.

Trump: Tarihimizin en önemli tasarısı

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Tek büyük güzel yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nden geçti. Bu, muhtemelen ülkemiz tarihinde imzalanacak en önemli yasal düzenleme olacak" ifadesini kullandı.

"Kaybedecek zamanımız yok"

Tasarının Amerikan halkına ciddi vergi indirimleri getireceğini vurgulayan Trump, "Şimdi sıra Birleşik Devletler Senatosu'ndaki dostlarımızda. Bu tasarıyı en kısa sürede masama göndermelerini bekliyorum. Kaybedecek zamanımız yok" açıklamasında bulundu.

Cumhuriyetçiler, vergi indirimi tasarısını sunmuştu

ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler, Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısını sunmuştu.

Cumhuriyetçiler, Trump'ın nitelemesine atıfla 1116 sayfalık söz konusu tasarıya "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" adını verdi.

Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor.

Harcama kesintilerini de içeren tasarıyla elektrikli araçlara ve temiz enerjiye yönelik vergi teşviklerinin azaltılması gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, yasa tasarısını kısa süre içinde geçirmeyi ve 4 Temmuz'a kadar ABD Başkanı Trump'ın imzasına sunmayı hedefliyor.