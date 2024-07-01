Atakan Makine, yeni binasının açılışını yaptı

ESKİŞEHİR

Eskişehir, Bilecik ve Kütahy’da iç lojistik sektöründe satış ve satış sonrası hizmetler, ikinci el satış ve kiralama, otomasyon çözümleri ile iş güvenliği alanlarında hizmet sunan lider kuruluşlardan STILL – ARSER ile personel yükseltici sektörünün önde gelen markalarından HAULOTTE’nin bölge bayisi olan Atakan Makina, EMKO Sanayi Sitesi’ndeki yeni binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışa CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile çok sayıda sanayici ve iş insanı katılım sağladı.

Açılışta konuşan Atakan Makina Genel Müdürü Gürcan Karamanlı, 2007 yılında ticaret hayatına başlayan firmalarının depo içi ekipman ve personel yükseltici sektöründe önemli bir yer edindiğini söyledi. Karamanlı, "Makine parkı ve bölgede satılan makinalara verilen servis, bakım ve yedek parça hizmetleri konusunda en önemli tedarikçilerden biriyiz. Sanayimizin ve ticaretimizin her geçen gün gelişmesiyle daha da büyüyeceğimize inancımız tamdır. Bugün açılışını yaptığımız yerin bu büyümeye katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Atakan Makina'nın uzun süreli partneri STILL - ARSER'in Genel Müdürü Turgut Kılıç ise, "Atakan Makina ile 2013 yılından beri çalışıyoruz. Şimdi yeni yerlerinde yeni bir döneme başlıyoruz. Eskişehir, makine sanayi, beyaz eşya, otomotiv, tekstil ve seramik gibi birçok sektörde önemli bir sanayi merkezi. Yeni yatırımlarla birlikte Atakan Makina'nın kentin dinamizmine ayak uyduracak şekilde müşterilerine gerekli desteği sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.