Kadooğlu Holding’in İSO 500’de yükselişi sürüyor

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Dünya genelinde ve özellikle Türkiye’ye komşu ülkeler ve Ortadoğu ülkelerinde yaşanan bütün olumsuzluklarına rağmen ülke kalkınmasına destek vermeye devam ettiklerini ve Kadooğlu Yağ’ın kendi sektöründe uluslararası markalar arasında bilinirliliğinin her geçen gün arttırdıklarını ifade eden Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Kadooğlu dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de çok ciddi ekonomik sorunlar yaşandığını ancak bunları aşmanın yolunun çalışmaktan geçtiğini sözlerine ekledi.

Kadooğlu Yağ, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2023" sıralamasında rekor bir yükselişle 2023 verilerine göre 198.sıraya yükseltti. Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Kadooğlu, son yıllarda gerek bölge gerekse dünya genelinde yaşanan bütün zorluklara rağmen üretimden taviz vermeden yatırımlarını sürdürdüklerini ifade ederek “Global dünyada yaşanan sorunları elbette dünya ticaretini de yakından etkilemektedir. Bizler krizleri aşma konusunda gerçekten büyük deneyimler kazandık. Elbette bu süreçte üretimimize ara vermeden dünya pazarlarındaki yerimizi koruyarak yeni pazarlara yöneldik. Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2023" sıralamasındaki yerimiz büyük emeklerin, çabaların ve özverilerin sonucudur. Bu başarıları yakalamakta büyük emekleri bulunan mesai arkadaşlarımız başta olmak üzere bizlere inanan, güvenen ve ürünlerimizi tercih eden gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki tüketicilerimize teşekkür ediyorum” dedi.