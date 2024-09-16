Karatay Ata Tohumu Projesi, kırsal kalkınmaya ve tarımsal üretime katkı sağlıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Ata Tohumu Üretim Tesisi’nde Konya basınıyla bir araya geldi. Başkan Hasan Kılca, belediye tarafından, Karatay Ata Tohumu Projesi kapsamında kurulan Karatay Ata Tohumu tarım uygulama alanını ve Ata Tohumu Üretim Tesisi’ndeki çalışmaları anlattı.

Başkan Hasan Kılca; “Hem atalarımızdan bize miras kalan tohumlarımıza sahip çıkarak onları geleceğe aktarıyoruz hem de bu tohumları tarıma ve tarımsal üretime dahil ederek ilçemiz ve belediyemiz için katma değere dönüştürmüş oluyoruz” dedi.

“Yerel üretim ve kadın istihdamı destekliyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hem Karatay’ın ekonomisine katkı sağlayan hem de yerli ve sağlıklı ürünlerin yaygınlaşmasını hedefleyen bu girişimlerinin, ilçenin gelişimine de katkı sağladığını vurguladı.

Ata Tohumları’nın Karatay’da yeşerdiğini ve ekonomiye yeniden kazandırıldığını vurgulayan Başkan Hasan Kılca; “Pandemi’den sonra gıdanın önemini hepimiz daha iyi anladık bu vesileyle belediye olarak 4-5 yıldır Ata Tohumu ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde de 2 yıldır oluşturduğumuz alanda tarımsal üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz tohumları da Konya’ya ve Konya dışına bizden talep eden herkese ulaştırıyoruz. Aynı ürünün değişik çeşitleriyle çaprazlama üretilen hybrid tohumlar ve laboratuvar ortamında üretilen GDO’lu tohumlar sağlığımızı tehdit ediyor. Hem ekonomik hem de dışa bağımlılık noktasında da bu tohumlar geleceğimizi tehdit ediyor. Hybrid tohumlar çıktıktan sonra birçok kişi ata tohumlarını rafa kaldırmıştı. Hatta yok olma derecesinde tehlikeye girmişti. Bu vesileyle biz de ata tohumlarına sahip çıktık ve üretimlerini yaparak önemli bir çalışmaya imza attık. Şunu söyleyebiliriz ki şu anda sebze ile ilgili tüm tohumlar yok olsa Karatay’ın ata tohumları Türkiye’nin tamamına yetecek miktarda üretiliyor. Bu konuda iddiamız büyük ve geleceğe bu mirası taşıma adına oldukça önemli bir proje olduğunu tekrar belirtmek istiyorum” dedi.

“Sürdürülebilir bir model oluşturduk”

Karatay Ata Tohumu Üretim Tesisi ve Atadan Geleceğe Tohum; Anadolu Kadın Girişimi Kooperatifi ile birlikte, ilçede kadınların istihdamına ve geleneksel üretim yöntemlerinin yaşatılmasına büyük katkı sunduğunu aktaran Hasan Kılca, bu girişim sayesinde hem ekonomik hem de kültürel anlamda sürdürülebilir bir model oluşturduklarını aktardı.

Kılca sözlerini şöyle tamamladı; “Sizlerle Lavanta Bahçeleri, Hobi Bahçeleri, Piknik Bahçeleri ve üretim yaptığımız alanlar ile birlikte 1 milyon metrekarelik bir alanı görmüş olduk. Bölge önceden moloz yığınlarıyla dolu alanlardı bazı bölümlerinde halen temizlemeye devam ediyoruz. İlk çalışmalarımıza ağaçlandırma yaparak başladık. Ardından Lavanta üretimine başladık. Daha sonra da Gül Parkımızı ve Hobi Bahçemizin bir kısmını yaptık. Şimdi de Ata Tohumu üretim alanında çalışmalar üretmeye başladık. Kısacası moloz dökülü alanları üretime kazandırarak, katma değer kazandırdık. Ürünlerin üretilmesini yeterli bulmadık ve Ata Tohumu Üretim Merkezini oluşturduk. Tesisimiz kadınlarımızın, kadın kooperatiflerimizin istihdamına yönelik çalışmaların yürütüldüğü bir alan oldu. Tesisimizde üretimin yanı sıra kurutma gibi alanlarımız var. Kaynatma alanlarımız var. İçerde depolarımız ile soğuk hava depolarımız var. Burayı da ata tohumları ile ilgili ürünlerin üretildiği bir alana tahsis ettik. Tüm bunların sonucunda ise domates, biber, bal kabağı çikolataları, bal kabağı, domates reçeli gibi birçok ürün ürettik. Bu ürünleri daha çok üretip Konya’mızın değişik noktalarında ve kafelerimizde hemşehrilerimizle bu ürünleri buluşturmak istiyoruz. Karatay’ımız her şeyin en güzeline layık ve biz hemşehrilerimize en güzel hizmetleri ulaştırmak için gayret etmeye devam edeceğiz.”