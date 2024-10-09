Poliport, son çeyrekte devreye alacağı tank yatırımlarıyla büyümeyi hızlandıracak

SABİHA TOPRAK / KOCAELİ

Anadolu yakasında, İstanbul'a en yakın ve en büyük liman komplekslerinden biri olarak Kocaeli Bölgesi’nde hizmet veren Poliport, stratejik coğrafi konumu ile öne çıkıyor. 5 adet organize sanayi bölgesinin tam ortasında bulunan konumu ile bölgede yer alan 13 organize sanayi bölgesine ve Türkiye’nin geneline hizmet sunan Poliport, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Osmangazi Köprüsü gibi önemli ulaşım noktalarına yakınlığı ile Türkiye’nin ihracatında ve hammadde temininde önemli bir rol üstleniyor. Türkiye’de tamamen 3. şahıslara ait ürünlere, depolama ve elleçleme hizmeti veren, mal alım satımı yapmayan tek bağımsız kimyasal depolama yapan birkaç şirketten biri olan Poliport, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Poliport geniş bir ürün yelpazesinde hizmet sunuyor

Poliport Genel Müdürü Selçuk Denizhan, “Poliport olarak kuruyük terminalinde, dökme yüklerde kömür, hububat ve çeşitli madenler; genel yüklerde ise standart dışı proje yükleri, alüminyum, rulo saç ve pek çok tür ve tipte demir çelik ürünleri ve paletli/ paketli yükler gibi geniş bir ürün yelpazesinde hizmet sunmaktayız. Kuruyük Terminalimiz 700 metre yanaşma yeri ve 27 metreye uzanan draftı sayesinde 100 bin DWT’e kadar gemilere hizmet verirken, aynı anda 6 gemi operasyonunu yapabilmektedir” dedi.

“Terminal sürdürülebilir ve çevreci operasyonlara katkı sağlıyor”

Poliport sıvı yük terminalinin tamamen düz zeminde yer alması ve kod farkı bulunmaması, ürünlerin transferi sırasında basınç dalgalanmalarını minimumda tutarak, ürünün stabil bir şekilde taşınmasını sağlamaktadır diyen Denizhan, “Ayrıca, enerji tasarrufu ve daha az mekanik müdahale ile sürdürülebilir ve çevreci operasyonlara katkı sağlar. 65’ten fazla farklı kimyasal ürünün depolanması ve elleçlenmesi konusunda kapsamlı bir deneyime sahibi olan limanımız, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük ve saygın kimya şirketlerinin ürünlerine ev sahipliği yapmaktadır. Sıvı yük terminalinde standart kimyasallara ek olarak TDI, MDI, ACN, HMD gibi özel uzmanlık gerektiren nitelikli kimyasalların depolanması ve elleçlenmesini de gerçekleştirilmektedir” ifadesini kullandı.

Yeni tank yatırımlarıyla kapasitesini artırıyor

Yatırımlarına devam eden Poliport, ilave tank yatırımlarıyla kademeli olarak büyümesini sürdürüyor. Konu hakkında açıklamada bulunan Poliport Genel Müdürü Selçuk Denizhan, “En büyük önceliğimiz her zaman müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak. Bu doğrultuda, müşteri deneyimini iyileştirmek, sadakat oluşturmak ve aynı zamanda operasyonel verimliliğimizi artırmak için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Poliport olarak 2024 yılında da 5 bin 850 metreküp tank yenileme yatırımı gerçekleştirerek, 2024 yılının son çeyreğinde bu tankları devreye almayı hedefliyoruz. Uzun vadede sıvı yük kapasitesimizi 440 bin metreküpe çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

“Terminal Otomasyon Sistemi ile iş süreçlerini dijital ortama taşıdık”

Poliport Genel Müdürü Selçuk Demirhan, dijitalleşme çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Denizhan,” Şirketimizin gelecek 3 yıllık vizyonunda proses emniyeti ve dijitalleşme projerleri ön planda yer alıyor. Bu doğrultuda CRM sistemine geçiş yaptık. CRM sistemimiz, kurumsal hafızanın korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra, müşteri geri bildirimlerinin daha etkili şekilde takip edilerek raporlanabilmesini sağlıyor. Terminal Otomasyon Sistemini hayata geçirerek limanda yürütülen tüm iş süreçlerini dijital ortama taşıdık. İş süreçlerinin takibini dijital alt yapıya kavuşturan, hız ve verimliliği artıran AION otomasyon sisteminin karlılık üzerinde de olumlu etkileri oldu. Alanında ilk olan PVV monitoring projemizde de öncelikli hedefimiz tankların proses emniyeti ekipmanı olan basınç ve vakum ventillerinde istem dışı çalışma durumunu izlemek, ekipman üzerinden bir akış olup olmadığını kontrol etmekti. Üzerinde çalışmakta olduğumuz yeni projelerimizde mevcut” şeklinde konuştu.