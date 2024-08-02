Temmuz ayında meyve sebze miktarı azaldı, fiyatları arttı

ANTALYA

Antalya Ticaret Borsası Temmuz Ayı Toptancı Haller Endeksi açıklandı. Buna göre domates miktarı yıllık yüzde 42,31 azaldı, fiyat endeksi yüzde 8,11 arttı.

Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 34,10 düşüş yaşarken fiyat endeksi yüzde 42,58 artış gösterdi. Meyve miktar endeksi de yıllık yüzde 8,79 azaldı ve fiyat endeksi yüzde 86,05 arttı.

Temmuz ayı miktar endeksi

Temmuz ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 62,71, sebzede yüzde 68,34, meyvede ise yüzde 26,77 azalma oldu. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domates yüzde 42,31, sebze yüzde 34,10 ve meyvede ise yüzde 8,79 azaldı.

Temmuz ayı endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates, sebze ve meyve için 9 yıllık ortalamanın altında kalırken, yıllık fiyat endekslerindeki değişimler domates ve sebze için ortalama, meyvede ise ortalama üstünde gerçekleşti.

Domates azaldı fiyatı arttı

Temmuz ayında domates fiyat endeksi yıllık yüzde 8,11 artarken, miktardaki yüzde 42,31’lik azalış fiyat artışında etkili oldu. Sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 42,58 artarken, sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde -34,10 azalması fiyat artışına yol açtı.

Meyve fiyat endeksi yıllık yüzde 86,05 arttı. Meyvenin yıllık işlem miktarındaki yüzde 8,79’luk azalış fiyatların artışında etkili oldu.

Miktarda rekor düşüş fiyatlarda rekor artış

Antalya Toptancı hallerinde Temmuz ayı miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 6 yılın miktarda 2019 yılından sonraki rekor azalış oldu. Fiyatta ise 2023 yılından sonraki rekor artış olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre (aylık) domates işlem miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde 62,71 azalırken, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 44,95 arttı. Bir önceki aya göre (aylık) sebze işlem miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde -68,34 azaldı, işlem fiyat endeksi aylık yüzde 48,37 arttı.

Son 6 yılın Temmuz ayları dikkate alındığında sebze miktar endeksinde rekor azalış, fiyat endeksinde ise ortalama üstü artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde -26,77 azalırken, işlem fiyat endeksi ise yüzde 86,05 arttı.

Son 6 yılın Temmuz ayları dikkate alındığında aylık değişimler, meyve miktar endeksinde ortalama azalış, fiyat endeksinde ise ortalama altı artış olarak gerçekleşti.