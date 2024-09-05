Trendyol Denizli İhracatçı Buluşması: E-ihracatta Denizli’nin geleceği konuşuldu

Tahir AYGÜN / DENİZLİ

Denizli Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, DSO Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı İbrahim Uzunoğlu, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Trendyol Kurucu Ortağı Begüm Tekin, Trendyol Pazaryeri Satış ve İş Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil ve çok sayıda iş adamı bir araya geldi. Toplantıda, Denizli’nin sanayi ve ticaret potansiyelinin dijitalleşme yoluyla nasıl daha da ileri taşınabileceği ele alındı.

Çağlayan Çetin: E-ihracatta lokomotif olmaya adayız

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, e-ihracat konusundaki yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Şirket olarak şu ana kadar 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ifade eden Çetin, önümüzdeki dönemde 4 milyar dolar daha yatırım yapacaklarını açıkladı. Trendyol’un 90 bin ihracatçıyı desteklediğini ve bu ihracatçılarla 2 milyar doları aşkın bir ihracat hacmine ulaşıldığını vurgulayan Çetin, "50 bin üyemiz Trendyol aracılığıyla ilk kez ihracat yapma şansı buldu. Türkiye’den çıkan ürünlerin kalitesi açısından global ölçekte rekabet edebilecek bir noktadayız" dedi.

Çetin, Trendyol’un dünya genelinde 20'den fazla ülkede doğrudan müşterilere hizmet sunduğunu ve bu ülkelerde yerel dillerde uygulamalar geliştirdiklerini belirtti. "Yatırımlarımızla ihracat pazarlarına odaklanmak için yola çıktık. Orta Doğu ve Avrupa dışında 10 milyonun üzerinde bir müşteri kitlesine ulaştık. Ürün ve satıcı sayımızı arttırdıkça kazanma gücümüz de artacak" şeklinde konuşan Çetin, Trendyol’un sermaye artırımına giderek 2 milyar dolar daha kaynak yaratacağını sözlerine ekledi.

Selim Kasapoğlu: E-ihracat yeni kapılar açıyor

DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli’nin köklü ticaret geçmişi ve dinamik sanayi yapısıyla tanınan bir şehir olduğunu vurgulayarak, e-ticaret ve mikro ihracatın şehrin sanayi potansiyeli için yeni fırsatlar sunduğunu belirtti. "Küresel rekabetin hızla arttığı günümüzde, işletmelerin büyümesi ve sürdürülebilirliği için ihracat kaçınılmaz hale geldi. E-ticaret, geleneksel yöntemlere göre daha hızlı, kolay ve düşük maliyetli bir alternatif sunuyor" diye konuştu.

Kasapoğlu, Denizli’de yaklaşık 3 bin firmanın Trendyol üzerinden e-ihracat yaptığını ve bu sayının giderek arttığını belirterek, "Denizli, ihracatta iller bazında 5. sırada yer alıyor. İlk 4’te İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa var. Bu sıralama, şehir olarak e-ihracata verdiğimiz önemin bir göstergesi" dedi.

Denizli, dijital dönüşümde öncü

DENİB Başkan Yardımcısı İbrahim Uzunoğlu da Denizli’nin e-ihracat alanında yakaladığı başarıyı vurguladı. "Denizli, ihracat il sıralamasında 9. Olmasına rağmen, e-ihracat il sıralamasında 5. sırada yer alıyor. Bu durum, şehrimizin dijital dönüşüm ve e-ticaret gibi kavramlara hızlı adapte olma yeteneğini göstermektedir" dedi.

Uzunoğlu, 2023 yılında Denizli’nin ihracatının 4,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2,9 milyar dolar değerinde ihracat yapıldığını belirtti. Tekstil-konfeksiyon, kablo, çelik, bakır tel, tarım ve doğal taş sektörlerinin Denizli’nin ihracatındaki önemli payını vurgulayan Uzunoğlu, e-ihracatın ise toplam ihracatın yüzde 1’i seviyelerinde olduğunu söyledi. Ancak bu oranın, e-ihracata yönelen firma sayısının artmasıyla yakın gelecekte yüzde 4-5 bandına çıkabileceğini ifade etti.