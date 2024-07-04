Üreten Yöre Üreten Türkiye Malatya Buluşması yarın gerçekleştirilecek

MEHMET NABİ BATUK / MALATYA

Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Hatay’daki 400 üreticiyi 30 büyük alıcı ile buluşturan Üreten Yöre Üreten Türkiye Projesi’nin paydaşları yarın Malatya’da toplanacak.

Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Güvenilir Ürün Platformu, Gıda Perakendecileri Derneği ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteği ve ev sahipliğinde düzenlenecek programda Malatyalı çiftçilerin ürünlerinin tanıtımı gerçekleştirirken, üreticiler ile alıcı firmalar arasında yeni iş bağlantılarının da kurulması hedefleniyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, etkinliğe tüm tarım sektörü bileşenlerini davet ederek, “İlimizdeki yerel ürün ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımı ile ekonomie kazandırılmasını amaçlayan projemiz, üreticilerimizi büyük firmaların satın alım heyetleri ile bir araya getirecek. Burada Malatyalı çiftçilerimizin bin bir emek ile ürettiği tarım ürünlerinin ve hizmetlerin tanıtımı gerçekleştirilecek. Bu sayede kentimizin tarım ticaret hacmini daha da üst noktalara çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 5’inci katında gerçekleştirilecek buluşma yarın saat 10.00’da başlayacak.