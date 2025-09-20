  1. Ekonomim
Apple'dan Türkiye’ye bir zam daha! Ücretler yine değişti

Apple, bulut depolama hizmeti iCloud+ için Türkiye’de abonelik ücretlerine zam yaptı. Ağustos ayında yapılan son düzenlemenin ardından iCloud+ paketlerinin fiyatları tamamen güncellendi.

Takip Et

Apple, Türkiye’de iCloud+ abonelik ücretlerine yeni bir zam uyguladı. Şirketin bulut depolama servisinden yararlanan kullanıcılar bundan böyle daha yüksek ücretlerle karşılaşacak.

1 ay geçmeden ikinci zam geldi

Teknoloji devinin iCloud+ için önceki fiyat artışı ise 22 Ağustos 2025’te gerçekleşmişti.

iCloud abonelikleri ne kadar oldu? 

Son gelen zammın ardından güncel iCloud+ fiyatları şu şekilde oldu:

50 GB: %60 artış (24,99 → 39,99 TL)

200 GB: %62,5 artış (79,99 → 129,99 TL)

2 TB: %60 artış (249,99 → 399,99 TL)

 

