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İBB duyurdu: Metrobüs durağında 75 gün sürecek çalışma başlıyor

İstanbul’un en yoğun metrobüs istasyonlarından Yenibosna’da yaya üst geçidi inşası başlıyor. Yeni üst geçidin inşası 75 gün sürecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu süre boyunca D-100 Karayolu ile yan yolda şerit daraltması yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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İBB duyurdu: Metrobüs durağında 75 gün sürecek çalışma başlıyor
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İstanbul’daki Yenibosna Metrobüs İstasyonu’nda 75 gün sürecek çalışma yapılacak. Çalışma kapsamında, metrobüs istasyonuna inen yaya üst geçidi genişletilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenibosna’daki çalışmaların yarın başlayacağını açıkladı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çalışma süresince D-100 Karayolu’nun Edirne ve Ankara yönlerinde tek şerit daraltma yapılacağı bildirildi.

Bölgeden geçen yan yollarda da her iki yönde tek şerit daraltma yapılacağı ifade edildi.

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