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Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Önder'in tedavisi devam ediyor.

Haber Merkezi
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Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
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DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı geçirerek tadavi altına alındığını açıkladı.

DEM Parti’den yapılan açıklamada "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul’da tedavisi süren Önder’in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Hatimoğulları ve Bakırhan, İstanbul'a geliyor

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın Önder'in sağlık durumu nedeniyle İstanbul'a gelmek için yola çıktı.

Bahçeli'den Önder'in doktoruna telefon

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Önder’in doktoru ile konuşup bilgi aldı.

DEM Parti heyeti ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu sebebiyle hastanede beklemeye devam ediyor.

Kurtulmuş: Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sırrı Süreyya Önder sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaparak "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum." dedi.

Yılmaz: Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı. 

 

Sağlık Bakanlığı: Tedavisi devam ediyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." denildi.

Bakan Tunç: Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum." paylaşımını yaptı.

AK Parti'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz." açıklamasını yaptı.

İstanbul Valisi ve İl Sağlık Müdürü hastaneye gitti

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ile hastaneye gittiklerini belirterek "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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