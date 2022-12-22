Akşener’den Saraçhane açıklaması: Biz dün neredeysek, bugün de oradayız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen, hapis ve siyasi yasak kararıyla, AK Parti iktidarının millet iradesini bastırmaya çalışan bir vesayet rejimi olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, “Bu karar, Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim gündemidir” dedi.

“Yargı operasyonları yetmezmiş gibi, şimdi de, algı operasyonları yapıyorlar. Kendi beceriksizliklerini gizlemek için, bize çamur atıyorlar” diyen Akşener, “Ben de, 14 Aralık’ta, İstanbullunun iradesine, vurulmaya çalışılan darbeye karşı, tıpkı 2019’daki gibi, Ekrem kardeşimizle, omuz omuza durmaya gittim. Bundan yirmi sene önce, yaşadığı haksızlık karşısında, nasıl Sayın Erdoğan’ın yanına koştuysam, bu sefer de, Ekrem kardeşimin yanına koştum. Bundan 20 sene önce, nasıl Emine Hanım’ın yanına koştuysam, bu defa da, Dilek kızımın yanına koştum. Linç edilmeye çalışıldığında, nasıl Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına koştuysam, bu defa da, Ekrem İmamoğlu’nun yanına koştum” diye konuştu.

“Dün kendilerine yapılanları, bugün Ekrem Başkan’a yapmaya kalktılar” diyen Akşener, “Ama artık bu meydanın boş olmadığını, Saraçhane’de gördüler. Bugün, hedefleri Ekrem Başkan’dı. Bu yüzden, İYİ Parti olarak biz de amasız fakatsız onun yanındaydık. Bir saniye düşünmedik, bir dakika gecikmedik, haberi alır almaz yola çıktık. Demokrasimizin, sahipsiz olmadığını hatırlatmak için, İstanbulluların iradesinin, çiğnenemeyeceğini haykırmak için, kaybetme korkusundan gözü dönenlere karşı, dimdik durmak için, Saraçhane’deydik. Biz dün neredeysek, bugün de oradayız. Kim ne derse desin, yarın da, aynı yerde olmaya devam edeceğiz. Şayet bu kafa, yarın da hedefine Mansur Başkan’ı koyarsa; bu sefer de, bir saniye düşünmeden onun yanında dimdik dururuz. Bugün nasıl ki; “Saray sizinse, Saraçhane bizimdir” dediysek gerekirse; “Beştepe sizinse, Ankara bizimdir” demeyi de çok iyi biliriz” dedi.

“Sen ne kadar korkarsan kork biz kararlıyız”

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Buradan, kendisine hatırlatmak istiyorum, Kendi derdine düşen sensin, Sayın Erdoğan, korkuyorsun. Hem de, o kadar çok korkuyorsun ki; zamanında sana yapılanın, kendi yaşadığın haksızlığın, önüne koyulan siyasi engelin bir benzerini yapacak kadar, yaptıracak kadar aciz durumdasın. Hatta, Ekrem Başkan’a çektiğin operasyonu savunmak için, 20 sene önce okuduğun şiirin suç olduğunu söyleyecek kadar paniklemiş haldesin, Ama sen hiç merak etme; sen ne kadar korkaksan, biz de o kadar kararlıyız. Milletin iradesine cesaretle sahip çıkacağız. Milletin sandıkla emanet ettiği iradeyi, ucuz numaralara kurban ettirmeyeceğiz” dedi.

İYİ Parti Grup toplantısında eski Devlet Bakanı Melda Bayer İYİ Parti'ye katıldı, rozetini Meral Akşener taktı.