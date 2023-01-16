Bahçeli’den Altılı Masa’ya çağrı: Erdoğan’ın etrafında  tek yumruk olalım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hafta sonu Kızılcahamam’da yapılan Merkez Yönetim Kurulu ve milletvekili toplantısı sonrası seçim startını vererek, Altılı Masa’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında kenetlenme çağrısında bulundu. “Önümüzdeki bahar mevsimi aynı zamanda sandık ve seçim mevsimidir” diyen Bahçeli, MHP’nin Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine hem fikren, hem siyaseten, hem de heves ve heyecan bakımından tam manasıyla hazır olduğunu bildirdi.

Türk milletinin 2023 seçimlerinde geçmişin dürüst muhasebesini yaparak, geleceğini oylayacağını söyleyen Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk 5 yılını değerlendirdiği konuşmasında, yeni sistemde Türkiye’nin muazzam bir çıkış ivmesi yakaladığını savundu.

Olgunlaşmış, oturmuş, kurum ve kurallarıyla sistemin ikinci 5 yıllık döneminin çok daha iyi olacağını kaydeden Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun açıklamaları sonrası yaşanan ‘ yetki tartışması’na ilişkin olarak “Altılı Masa cunta yönetimlerini, ara rejim dönemlerini aratmayacak bir nevi konsey yapılanmasıyla Türkiye’yi yöneteceğini iddia etmektedir” değerlendirmesi yaptı.

Altılı Masa kriz girdabında

Altılı Masa’da demokrasi, istikrar ve hizmet aşkı çıkmayacağı iddiasını dile getiren Bahçeli, “Altılı Masa şimdiden kriz girdabına yuvarlanmıştır. Vaatleri krizdir, anlaşmazlıktır, konsorsiyum halinde ülke yönetimidir” dedi.

Altılı Masa’nın 30 Ocak’ta açıklayacağı yol haritasına ilişkin olarak “Bunlar fasa fiso çabalardır” diyen Bahçeli, aday üzerinde mutabakata varmadan hükümet programı açıklamanın gülünç olduğunu ifade etti. Bahçeli, Kızılcahamam’dan Altılı Masa’ya “Cumhurbaşkanı adayı konusu aranızdaki ufunetli ve uçurum temelli bir açmazdır. Anlaşılan bu yükün altından kalkamayacaksınız. Gelin siz de Türkiye’ye destek verin, Türk milletinin sesini dinleyin. Milletvekili genel seçimine her zaman olduğu gibi adaylarınızı göstererek girin ve TBMM’de milletin tercih ve seçimiyle kazandığınız kadar sandalyeyle temsil görevini üstlenin. Ancak Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın etrafında tek yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir sayfa açalım. Cumhuriyet’in yeni yüzyılına Türk milletinin gücünü ve kudretini birlikte taşıyalım. Gelin bu şerefe siz de ortak olun” çağrısında bulundu.

Bahçeli, İsveç’te, PKK/YPG’liler tarafından Cumhurbaşkanı’na yönelik eylemi sert bir dille eleştirerek, “İsveç hükümetinin bu vahim provokasyon karşısındaki tepkisi yetersizdir. Hani İsveç terörle arasına mesafe koyacaktı? Hani teröristlerin meydan okumalarına gereği yapılacaktı? Bu ülkeyle NATO şemsiyesi altında nasıl bulunacağız? Nasıl buluşacağız? Bilen varsa söylesin, nasıl müttefik olacağız? Bölücü itleri bağlamayan, hatta sınır dışı etmeyen İsveç’in NATO’ya katılımına nasıl ve hangi hakla onay vermemiz beklenmektedir?” dedi.