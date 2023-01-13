CHP’li Budak: Mesleki eğitim veren özel okullar ciddi maliyet baskısı altında

Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na 2012’de eklenen maddeyle, OSB’lerde ve dışında özel mesleki ve teknik okullarına devlet desteği getirildi. Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağının karşılanması açından önem taşıyan mesleki ve teknik okullarının devlet desteğinin son dönemde yetersiz kaldığına dikkat çeken CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yanıtlanması için soru önergesi verdi. Budak, geçen yıl temmuz ayında açıklanan devlet destek tutarları artırılmazsa, özel mesleki ve teknik okulların öğretmen ve diğer personel maaşlarını ödeyemez hale geleceğini belirterek, “250 bin öğrenci okulsuz kalabilir” dedi.

İhtiyaç duyulan insan kaynağı ile lisans mezunlarının beklentilerinin uyuşmamasından dolayı oluşan işgücü açığını kapatma noktasında, mesleki ve teknik okulların önemli bir işlev gördüğüne dikkat çeken Budak, “2012 yılında 5 bin lira seviyesinde açıklanan devlet desteği, 2022 yılında ortalama 12 bin 500 TL tutarına yükseltilirken, asgari ücret 701 liradan, 8 bin 506 liraya yükseltilmiştir. Bu dönemde verilen destek 1,5 kat artarken asgari ücret 11 kat artmıştır. Mesleki ve teknik alanında eğitim veren özel okullar ciddi bir maliyet baskısı altındadır. Enflasyon karşısında düşük seyreden destek tutarları özel okulları kapanmanın eşiğine getirmiştir. Önümüzdeki aylarda ek ödeme yapılmazsa bu okullar tek tek kapanmaya başlayacak. Ara eleman bulmakta güçlük çeken sanayi sektöründe açık daha da artacak” dedi.

Mezun olan öğrencilerin istihdam oranı sordu

CHP’li Budak, Milli Eğitim Bakanı Özer’den, “Organize sanayi bölgelerinde ve dışında eğitim hizmeti veren özel mesleki ve teknik lise ve öğrenci sayısı kaçtır? Son 10 yılda bu liselerden mezun olan öğrenci sayılarının yıllara göre dağılımı nasıldır? Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezun olan öğrencilerin son on yıldaki istihdam oranı kaçtır? Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim veren öğretmen ve diğer personel sayısı kaçtır? Bu liselerde eğitim veren öğretmenlerin ve diğer personelin ortalama ücretleri ne kadardır? Özel mesleki ve teknik Anadolu liselerine verilen eğitim ve öğrenim desteği hangi kriterlere göre belirlenmektedir? Bu desteklerdeki yıllık artışlar belirlenirken enflasyon oranları dikkate alınmakta mıdır?” sorularına yanıt istedi.