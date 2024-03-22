HABER ANALİZ / BIST KIMYA SEKTÖRÜ

İlaç ve sağlık sektöründe seçmesini bilen kazandı

İlaç ve sağlık sektöründe seçici davranarak hareket edenler kazandı. Dört hissede yüzde 140 ile yüzde 469 arasında getiriler oluşurken, sekiz hissenin performansı yıllık bazda enflasyonun altında kaldı. İlaç ve sağlık sektörü pandemi sonrası çok daha fazla önem kazanırken sektörde seçici davranarak hareket etmesini başaranlar daha iyi getiriye ulaştı. Sektör hisseleri içerisinde en yüksek performans 2023 yılının halka arzlarından olan Tarkim Bitki Koruma’da yaşandı.

Halka arz sonrası gerçekleştirdiği çıkışla fiyatını 9’a katladı. Elbette ki bu yüksek getiri, sonrasında kâr satışlarıyla dengelendi. Hisse Ekim 2023’ten bu yana 435- 898 TL aralığında dalgalanıyor. Tapdi Tınaztepe ise yıllık bazda yüzde 251 oranında kazandırdı. Lokman Hekim Sağlık ve MLP Sağlık hisseler yüzde 140’ın üzerinde getiriler sağladı.

Sektördeki yedi şirket yıllık bazda yatırımcıya enfl asyonun altında kazandırdı. Bir şirket ise yıllık bazda kaybettirdi; Anatolia Tanı Ve Biyoteknoloji son bir yılda yüzde 2,93 oranında geriledi. Öte yandan, 10 milyar TL’nin üzerinde piyasa değerine sahip şirketlerin ortalama getirisi ise yüzde 151 oldu, bu durum ilaç ve sağlık sektöründeki büyük şirketlerin yatırımcıların takibinde yer aldığını gösteriyor.

Özvarlık kârlılığı en güçlü şirketler

Sağlık ve ilaç sektöründe özvarlık kârlılığı en güçlü şirketler arasında Deva Holding, MLP Sağlık, Meditera Tıbbi Malzeme, RTA Laboratuvarları ve Tapdi Tınaztepe yer alıyor. Özellikle Deva Holding ve MLP Sağlık'ın özvarlık kârlılığı yüzde 40'ın üzerinde bulunarak, sektörde finansal performans açısından öne çıkıyor.

PİYASALARIN NABZI NEDEN YÜKSELDİ?

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

NEDEN YÜKSELDİ?

● Alves Kablo (#ALVES): 9 gündür yükseliyor. Halka arzından bu yana %244 prim yaptı. ● Koç Holding (#KCHOL): 6 gündür yükselişte. 5 günlük ortalamasını yukarı kesti. ● Erbosan (#ERBOS): Momentum aşırı alım bölgesinde. 2 haftadır yükselişte. ● Pınar Et ve Un (#PETUN): 10 haftadır yükseliş trendinde. ● Kafein Yazılım (#KFEIN): Fiyatı artarken hacim de artıyor. Yıllık %555 ve 3 aylık seyrinde %185 prim yaptı.

NEDEN DÜŞTÜ?

● Akın Tekstil (#ATEKS): 6 gündür düşüşte. Kısa ve orta vade hareketli ortalamalarının altında seyrediyor. ● Borlease Otomotiv (#BORLS): 6 haftadır düşüşte. Aylık %12 kayıp yaşadı. ● Prizma Press Matbaacılık (#PRZMA): 2 haftalık düşüş trendinde. MACD, satış pozisyonunu koruyor. ● Fonet Bilgi Teknolojileri (#FONET): 5 gündür fiyatı sürekli düşüyor. Osilatörler’i satım bölgesinde.

NE OLDU?

● Fed faizi değiştirmedi, 3 indirim beklentisini korudu. ● TCMB faizi 500 baz puan artırdı ve %50'ye çıkardı. ● Lagarde, faiz indiriminde hazirana işaret etti. Daha fazlası için taahhüt vermedi. ● Yabancı takas oranı %36,76 oldu. CDS;341 (Teknik bir yükseliş var.) ● İsviçre Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan düşürdü. ● Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: MERKO, AKYHO, AGESA, CRFSA, ENKAI, FADE, GENIL ● Yabancı payı 7 gündür sürekli azalanlar: MIPAZ, HEKTS, KAPLM, IZFAS, KOZAL, ASUZU, AYGAZ

NE OLACAK?

● FED’in faiz kararı sonrası altın, ons başına 2.200 doların üzerine çıktı. Altına ilgi sürer. ● TCMB PPK Faiz Kararının piyasa cephesindeki gelişmeleri izlenecek. ● Reel Sektör Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı verileri açıklanacak. ● İmalat Güveni Oranı açıklanacak. ● Merkez bankalarının faiz kararlarını piyasalar olumlu fiyatlıyor.

ZEYNEP’E SOR

TEMKİNLİ Mİ, DENGELİ Mİ?

Temkinli; çok az risk alır. Sabit getirili yatırımı önemser. Büyük ve stabil hisselere yönelir. Ani değişimlere karşı korunaklıdır. Dengeli; risk ve getiride denge arar. Sabit getiriyi hisse senediyle çeşitlendirir. Hedefi düzenli getiri ve sermaye büyümesidir.

Riski düşük tutmak istiyorsan 4 ve altındaki risk değeri uygundur. Üstü yüksek risk alanına girer

Elimde risk seviyeleri çok yüksek fonlar var. Riski düşürmek istiyorum. İş Portföy’ün ILZ ve KKH fonlar hakkında ne düşünüyorsunuz?/ Erim İban

Erim, almayı düşündüğün fonlardan ILZ temkinli fon kategorisinde yer alıyor. Temkinli fonlar dalgalanmalara karşı yatırımcısını korur. Çünkü bu tür fonlar sabit getirili veya düşük riskli varlıklara yatırım yapar. Bu nedenle de piyasadaki ani hareketlere karşı daha stabil performans sergilerler. Düşündüğün ILZ (İş Portföy Temkinli Fon Sepeti) 2 risk değerine sahip ve korunaklı. Son bir yıllık performansı ise %71,51. Aynı sürede dolar ise %70,15 arttı. Fonun şubat ayında doluluk oranı bir ara %60’ı bulurken şimdi %16 seviyesinde. Fon katılımcısı hızla azaldı. Düşündüğün KKH ise dengeli fon grubunda bulunuyor. Dengeli fonlar risk ve getiri dengesini daha geniş bir çeşitlilik içinde tutar. Hem hisse senetleri hem de sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapar. Böylece daha yüksek getiri imkanı sunarken, yatırımının bir kısmını daha düşük riskli varlıklarla korumanı sağlar. KKH (İş Portföy Dengeli Fon Sepeti) 4 risk değerine sahip. Bu anlamıyla hedefinle örtüşüyor. Fonun son bir yıllık performansı %82,90. Fona ekim ayından bu yana artan bir ilgi var. Ekimde doluluk oranı %4,97 iken şimdilerde %15,81 seviyesinde.

Dışardaki fi rmalar dahi sektöre girmek istiyor. İnsanımız müteşebbis ruhludur. Bir şeyler görmüş olmalılar

Aselsan hissesiyle ilgili değerlendirmede bulunabilir misiniz? / Mustafa Dağoğlu

Mustafa, savunma sanayiine yönelik son yıllarda sektör dışındaki firmaların dahi artan bir ilgisi var. İnsanımız müteşebbis bir ruha sahiptir. Eğer yeni firmalar bu sektöre ilgi gösteriyorsa sektöre dair ciddi bir potansiyelin görüldüğü şeklinde okuyabilirsin. Sektörün güçlü aktörlerinden birisi ise hiç kuşkusuz Aselsan. Şirket, ileriye dönük yatırım ve projeleriyle dikkat çekiyor. Bildiğin gibi savunma sektörü, genellikle dış politika ve uluslararası ilişkilerle yakından alakalıdır. Aselsan, diğer ülkelerle olan savunma sanayii iş birliklerinden olumlu etkilenme potansiyeline sahip. Firma, 2022 yılında yurt dışı satışını 2,2 milyar TL’den 6,2 milyar TL’ye çıkarırken bunu daha net görmek mümkün. Satışlardaki yüksek artış hızı 2023’ün dokuz aylık döneminde yavaşlasa da potansiyelini koruyor. Nedeni ise yüksek teknoloji ürünlerine ve Ar-Ge’ye yaptığı ciddi yatırımları. Söz konusu durum rekabetçi yapısını korumasına ve gelirlerini artırması için uygun zeminin sürdürmesine olanak veriyor. Hissenin fiyatı ise son bir yılda %102 yükseldi. Şimdilerde ise 55 TL bölgesinde yeni maliyetlerin oluştuğunu gözlemek mümkün.

YATIRIM FONLARI

Teknoloji fonlarındaki yükseliş sürüyor

Fonlar yüksek getiriyle yatırımcıları cezbediyor

Teknoloji temalı yatırım fonları, 2024 yılında yatırımcıların gözdesi haline geldi. Son bir gün içerisinde en fazla değer kazanan fonlar arasında teknoloji ağırlıklı fonlar öne çıkarken, yıllık getiri oranlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. İş Portföy BIST Teknoloji Fonu, %196,36 yıllık getiri ve 4 milyar 492 milyon TL portföy değeri ile ilk sırada yer alıyor. Ziraat ve Yapı Kredi Portföy teknoloji fonları da %138,57 ve %171,89’la yatırımcılarına kazanç sağladı. Ak Portföy ve Garanti Portföy’ün getirileri de piyasada öne çıktı. Teknoloji fonlarına olan bu yüksek ilgi, sektörün gelecekte de büyümesini bekleyen bir yatırımcı kitlesini işaret ediyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilikte son üç ayın trendi teknoloji ve altın

Son üç ayda en fazla kazandıran emeklilik fonları

Emeklilik fonlarında, son üç ayın performanslarında teknoloji ve altın sektörlerinde yoğunlaşan fonlar öne çıkıyor. Anadolu Hayat Emeklilik’in Teknoloji Sektörü Hisseleri Emeklilik Yatırım Fonu %40,56’lık dikkat çekici üç aylık getiriyle ve %177,53’lük yıllık getiri oranıyla zirvede bulunuyor. Fonun portföy değeri ise 2 milyar 964 milyon TL. Garanti Emeklilik Hayat’ın Metaverse ve Yeni Teknolojiler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ile Türkiye Hayat ve Emeklilik’in Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu da sırasıyla %35,69 ve %34,67’lik üç aylık getiriler sunarak yüksek performanslarıyla dikkat çekiyorlar. HDI Fiba Emeklilik ve BNP Paribas Cardif Emeklilik teknoloji odaklı fonları da %31,79 ve %31,54 gibi üç aylık getirilerle yatırımcılarına kazanç sağladılar. Ayrıca, altın temalı emeklilik yatırım fonları da yatırımcılar için güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. NN Hayat Emeklilik Altın Emeklilik Yatırım Fonu ve BNP Paribas Cardif Emeklilik Altın Emeklilik Yatırım Fonu, yatırımcılarına sırasıyla %29,60 ve %28,05’lik üç aylık getirilerle öne çıkıyor. Bu fonların sağladığı yüksek getiriler, yatırımcıların portföy çeşitlendirmesinin önemini gösteriyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar/TL ve gösterge faizin seyri Dolar/TL kuru, yılın başından itibaren artışa geçti ve 21 Mart itibari ile devam eden bu yükseliş trendi ile 29,49 TL'den 32,30 TL’ye ulaştı. Kurdaki yükseliş, hızlı olmasa da devamlılık gösteriyor. Bu süreçte gösterge faiz (Aktif Tahvil) oranı da benzer bir eğilim göstererek, yılın başındaki %40,71 seviyesinden %47,54’e yükseldi. Özellikle mart ayının ortasından itibaren faiz ve döviz kuru arasında paralel bir artış gözlemleniyor. Doların yukarı çıkışı faizi de yukarı çekiyor.

TAHVİL

Zorlu Faktoring, %67,31 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti Zorlu Faktoring, 20 Mart 2024 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 25.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %52,50, bileşik faizi ise %67,31’e denk geliyor. 168 gün vadeli bono, her ay kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 6 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise %4,03’e denk geliyor. Bononun vadesi ise 04 Eylül 2024. 20 Mart tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %46,49 seviyesinde bulunuyor. Zorlu Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %52,50 basit faiz oranı Gecelik Referans Faiz Oranının yaklaşık 6,01 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz, emsalleriyle kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip görünüyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

YÜKSELEN ÇELİK

Çelik ürünlerini MKEK’ten alacak. Amaç hammaddeyi yerlileştirmek. Katkısı seneye görülecek Yükselen Çelik, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile tedarik anlaşması imzaladı. Anlaşma, Yükselen Çelik’in MKEK’den çeşitli çelik ürünleri almasını kapsıyor. Anlaşmanın önemli koşulları arasında 33.000.000 TL tutarında teminat mektubu ve asgari 5.000 ton alım taahhüdü bulunuyor. MKEK, silah ve çelik fabrikası olmak üzere iki ayrı grupta faaliyet gösteriyor. Şirket bu anlaşmayla yerlileştirilmiş hammadde tedarikini artırmayı hedefl iyor. Bu yıl satış ve kârlılığında değişim beklenmezken 2025’te MKEK’den temin edilecek hammaddenin miktarında artış sağlandığında, ihracat pazarlarına yapacağı satışlarda artış ihtimalinin yükselmesini bekliyor.

MAKİM MAKİNA

Teşvik tutarını artırdı. Artan tutar bina, arsa ve makina alımları için kullanılacak Makim Makina, 26 Ekim 2022 tarihinde aldığı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırım tutarını revize etti. Daha önce 164,58 milyon TL olarak belirlenen yatırım tutarı, 246,91 milyon TL’ye çıkarıldı. Revize edilen tutar ağırlıklı olarak bina, arsa, makine ve teçhizat yatırımlarını içeriyor. Söz konusu güncelleme Makim Makina’nın yatırım planlarının genişletilmesi anlamına geliyor. Artan yatırım tutarı, şirketin kapasite genişletme, teknolojik yenilenme ve genel işletme faaliyetlerine odaklanmasını sağlayacak. Bu girişim Makim Makina’nın pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirecek ve uzun vadede büyüme potansiyelini artırabilecektir.

FENERBAHÇE FUTBOL

Kararı kulüp alacak. Sonucu, tribünde seyircisini borsadaysa yatırımcısını etkileyecek Fenerbahçe Futbol’un hakim ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü 2 Nisan günü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapacak. Tek gündem maddesi Trabzonspor ile oynana maç sonrası meydana gelen olaylar nedeniyle futbol takımının Süper Lig’den çekilmesi de dahil, alınacak aksiyonları değerlendirilmesi. Ana hissedarın alacağı karar kulüp olarak gelecekteki sportif ve kurumsal faaliyetleri için önemli bir dönemeç olabilir. Öte yandan bu karar Fenerbahçe Futbol’un ticari geleceği açısından da ciddi sonuçların gündeme gelmesine yol açabilir. Neticede olası ligden çekilme şirketin gelirlerinde ciddi bir düşüşü beraberinde getirebilecektir. Bu nedenle yatırımcılar toplantıyı yakından takip edecektir.

GÜRSEL TURİZM

Ürdün’de otobüs filosunu büyütüyor. Dokuz yılda 65 milyon dolar ek gelir hedefl iyor Gürsel Turizm, Ürdün’ün Amman şehrinde toplu taşımacılık hizmeti sunan iştirakine yönelik önemli bir genişleme kararı aldı. Şirket, 2032 yılına kadar sürecek olan sözleşmesi kapsamında araç filosuna 48 adet dizel otobüs ve 15 adet elektrikli otobüs ekleyecek. toplam araç sayısını 334’e çıkaracak. Alınan kararla, şirket önümüzdeki 9 yıllık sürede cirosunda yaklaşık 65 milyon dolar artış gerçekleştirecek. Büyüme, Gürsel Turizm’in Ürdün’deki toplu taşımacılık pazarındaki pozisyonunu güçlendirecek. Şirket son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemde hasılatını %117,41 oranında artırırken dönem sonu kârını da %235 yükselterek 340,4 milyon TL’ye çıkardı.

MİA TEKNOLOJİ

Proje savunma sanayiini güçlendirecek nitelikte. Havadan yerdeki mayını tespit etmek istiyor Mia Teknoloji, savunma sanayi alanında yenilikçi ve teknolojik gelişmeleri hedefl iyor. Şirket insansız bulut altı hava araçları yardımıyla görüntüler elde etmek ve yapay zeka destekli analiz yöntemleri geliştirecek. Bu analizlere dayanarak mayın tespit yöntemleri geliştirmek de hedefl eri arasında. Söz konusu yatırım ve Ar-Ge çalışmaları, Mia Teknoloji’nin savunma sanayiindeki kabiliyetini artırmasına ve teknolojik yenilikçilik kapasitesini güçlendirmesine olanak verebilecektir. Yapay zeka destekli analiz ve mayın teşhis yöntemleri, savunma sanayiinde kritik öneme sahip bir konu. Bu alandaki gelişmeler hem askeri hem de sivil güvenlik açısından büyük önem taşıyor.