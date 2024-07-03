Kocaeli Büyükşehir’e 20 yeni otobüsü teslim edildi

EKONOMİ / KOCAELİ

Vatandaşların ulaşım hizmetinden daha fazla yararlanabilmesi içi birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım hizmeti verdiği otobüs filosunu her geçen gün büyütüyor.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 50’si 12 metre, 31’i körüklü olmak üzere 81 yeni otobüs alımı için ihale yapmıştı. İhaleyi kazanan firma 81 araçtan 20’sini teslim etti. Belirlenen plan doğrultusunda tüm araçların teslim edilmesine devam edilecek.

5 yıl garantili 12 metre CNG (Sıkıştırılmış doğalgaz) yakıtlı ve alçak tabanlı BMC otobüsler 5 yıl yedek parça ve servis garantili. 26 Oturan, 64 ayakta olmak üzere 90 yolcu kapasiteli otobüsler, çarpışma ve sürücü ikaz sistemine sahip ve yakıt tasarrufu, rampa çekiş performansı ile emsallerine göre daha güçlü motor sistemine sahip. Ayrıca araç içerisinde son model yangın ikaz söndürme sistemi, ergonomik yapıya sahip nano teknoloji bakteri önleyici koltuk, bebekli, hamile, yaşlılar için özel olarak dizayn edilmiş fosfor özellikli görsellere sahip tercihli koltuklar ve elektronik yolcu bilgilendirme ekranları bulunuyor.