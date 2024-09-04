Ticaret, dördüncü çeyrekte gündemde olmayı sürdürecek

Sıkı para politikasının uygulandığı bu aylarda ticaret, yatırımcıların yakından takip ettiği sektörlerin başında geliyor. Sektördeki güçlü şirketler, yılın ilk sekiz ayında performanslarını korurken, iç talepteki daralmadan etkilenenler zayıf performans sergiledi.

BIST Ticaret Endeksi, yılın başından bu yana farklı performans sergileyen şirketlerle dikkat çekiyor. Bim Mağazalar ve Mavi Giyim gibi güçlü oyuncular, sektörün önde gelen hisse senetleri arasında yer alırken, Migros istikrarlı büyümesiyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak, aynı sektörde yer alan bazı şirketler, yıl boyunca daha düşük performans sergiledi. Bu farklılıklar, yatırımcılar için potansiyel fırsatlar ve riskler sunan bir tablo oluşturuyor.

Bim Mağazalar ve Mavi Giyim öne çıkıyor

Bim Mağazalar, BIST Ticaret Endeksi’nde %58,34 gibi büyük bir ağırlığa sahip olmasıyla endeksteki gücünü koruyor. Yılbaşından bu yana %87,67 getiri sağlayan hisse, son bir yılda %119,92’lik bir performansla yatırımcılara ciddi kazançlar sundu. Benzer şekilde, Mavi Giyim de hem yılbaşından bu yana %88,71 hem de son bir yılda %96,29 getiriyle sektörde dikkat çeken bir diğer hisse olarak öne çıktı.

Migros istikrarlı büyüyor

Migros, BIST Ticaret Endeksi’nde %13,08 ağırlığa sahip. Yılbaşından bu yana %50,75 getiri sağladı. Son bir yılda %43,34 getiri sağlayan hisse, güçlü seyrini sürdürüyor.

Zayıf performans gösterenler

Doğuş Otomotiv ve Şok Marketler, BIST Ticaret Endeksi’nde nispeten düşük ağırlıklara sahip olmalarına rağmen, son bir yılda olumsuz performans sergiledi. Doğuş Otomotiv, yılbaşından bu yana sadece %5,74 getiri sağlarken, son bir yılda %1,91 oranında düşüş kaydetti. Şok Marketler ise yılbaşından bu yana %4,37 getiri sağlamakla birlikte, son bir yılda %9,33’lük bir kayıp yaşadı.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ RTA Laboratuvarları (#RTALB): 8 gündür yükseliyor. Bir ayda %155,97 yükseldi.

■ İzmir Fırça (#IZFAS): 7 gündür yükseliyor. Bir ayda %9,30 yükseldi.

■ Verusa Holding (#VERUS): 6 gündür yükseliyor. Bir ayda %14,48 yükseldi.

■ Global Yat. Holding (#GLYHO): 6 gündür yükseliyor. Bir yılda yüzde 35 yükseldi.

■ Kuyas Yatırım (#KUYAS): 5 gündür yükseliyor. Bir ayda %15,90 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

■ Papilon Savunma (#PAPIL): 11 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %51,74 geriledi.

■ Prizma Press Matbaacılık (#PRZMA): 8 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %4,63 geriledi.

■ Saray Matbaacılık (#SAMAT): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %35,88 geriledi.

■ Kervan Gıda (#KRVGD): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %12,62 geriledi.

■ Derlüks Yatırım Holding (#DERHL): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %15,41 geriledi.

NE OLDU?

■ TCMB, reel kesimin net döviz pozisyonu açığı Haziran'da 118,9 milyar dolar oldu.

■ Brent petrol, %2'nin üzerinde düşüşle 76 doların altına geriledi.

■ Citi, Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte daralacağını öngörüyor.

■ TÜFE Ağustos'ta aylık %2,47 arttı.

■ ÜFE Ağustos'ta aylık %1,68 arttı, önceki %1,94 artış.

NE OLACAK?

■ Japonya'da Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI verisi açıklanacak.

■ Çin'de Caixin Hizmet Sektörü PMI verisi yayınlanacak.

■ Türkiye'de TCMB, "Aylık Fiyat Gelişmeleri" ile ilgili değerlendirmesini yayımlayacak.

■ Almanya'da HCOB Hizmet Sektörü PMI verisi açıklanacak.

■ Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi verisi ve ABD'de Dış Ticaret Dengesi verisi açıklanacak.

ZEYNEP’E SOR

LİKİDİTE ARTIŞI MI, LİKİDİTE DARALMASI MI?

Likidite artışı; kolay alım satım, düşük volatilite, ekonomik canlanma, fiyat keşfi , yatırımcı güveni. Enflasyon riski, varlık balonları, düşük getiriler, aşırı borçlanma.

Likidite daralması; Enflasyon kontrolü, temkinli borçlanma, balonların önlenmesi, dikkatli tercih. Zorlaşan alım satım, yüksek volatilite, durgunluk, güven azalması.

Diğer hisselerde olduğu gibi bu hissede de satışlar yaşandı. Ancak büyüme hedefini koruyor

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin neden düştüğü hakkında bir yorumda bulunabilir misiniz? / Suna Güner

Suna, hisselerde her zaman yükseliş beklememelisin. Gelişen durumlara bağlı olarak fiyatlarda iniş ve çıkışların olmasını peşinen kabul ederek hareket etmen, sana daha konforlu bir alan sağlayacaktır. Kısa süreli fiyat hareketlerinin üzerinde fazla durma. Önemli olan uzun vadede hissenin istikametinin ne tarafa yönelik olduğunu tespit edebilmendir. Piyasada özellikle son iki ayda güçlü satışlar yaşandı. Bu durum piyasanın genelinde gözlenen bir realite. Fark ise kimi hissenin bu satış dalgasından daha fazla etkilenirken, kiminin ise daha dirençli bir duruş sergilemesi oldu. Gerçek olan bir şey varsa fırtınalı havalarda her yapının sağlamlık derecesine göre etkilendiğidir. Akfen Yenilenebilir Enerji, son iki ayda gelen satışlarla aşağıya yöneldi. Buna karşın son paylaştığı üç aylık mali tablolarında gelir ve kârda artışını koruyor. İkinci çeyrekte de bunu sağlaması halinde hisseye daha güçlü bir ilgi oluşacaktır. Şirketin Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, mevcut 699 MW olan kurulu güç sistemini 2027 sonunda 1200 MW’a çıkaracaklarını söylüyor. Hibrit güneş, RES kapasite artışları ile depolamalı üretim hedefleri arasında. Bu hedefler büyümeyi destekliyor.

Üreteceği elektrikli araç mini tarz olacak. Şehir içi yakın mesafede kullanım ihtiyacını hedefliyor

Reeder’ın elektrikli araç üretme açıklaması ne derece gerçekçi? Bunu başarması mümkün mü? / Hüseyin Sarıoğlu

Hüseyin, ticaret iddialı olma ve bu iddianın arkasında durabilme işidir. Elektrikli araç gibi yeni gelişen bir sektörde erkenden konumlanmaya çalışmak avantaj sağlayabilecektir. Belli boyutu aşmış firmalar yeni alanlara açılmada daha temkinli ve muhafazakar dururlar. Öncelikle piyasanın oturmasını beklerler. Öncü firmalarsa risk alabilirler. Piyasalarda açılım sağlayanlar da bu tür firmalardır. Reeder da benzer bir yaklaşım sergiliyor. Kendi sektörünün dışında bir alana yönelirken elektrikli araçta düşük hız ve mini boy ile daha ziyade şehir içi kısa mesafeyi hedeflediği anlaşılıyor. Reeder’ın bu çıkışının sonuç getirmesi kuşkusuz üretilecek aracın pazarda pay alabilmesi ile alakalı olacaktır. Bununla birlikte girişiminin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destek bulması, şirketin bu işteki ciddiyetinin teyit edilmesi açısından önemli. Bakanlık, Elektrikli Ulaşım Araçları üretim yatırımına yönelik olarak 1.012.924.614 TL toplam sabit yatırım tutarlı, 3 yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi verdi. Teşvik SGK primi ile çeşitli vergi ve faiz desteğini kapsıyor. Şirketin paylaştığı bilgilerden aracın mini tarz ve şehir içi yakın mesafeye yönelik olması, pazardan pay alma olasılığını artırıyor.

YATIRIM FONLARI

Son bir ayda en yüksek getiri sağlayan fonlar arasında Yapı Kredi Portföy'ün Yabancı Fon Sepeti Fonu %9,36 getiri ile öne çıkıyor. Neo Portföy Altın Fonu %9,28 getiri ile ikinci sırada yer alırken, Deniz Portföy Altın Fonu %9,26 getiri ile üçüncü sırada bulunuyor.

Yatırımcı sayısındaki artış açısından bakıldığında, yılbaşından bu yana Pardus Portföy Altın Fonu %230,8 ile en yüksek artışı kaydetmiş durumda. TEB Portföy Altın Fonu %181,4, Nurol Portföy Altın Katılım Fonu ise %199,2 artışla dikkat çekiyor. Altın ve yabancı fonlar önümüzdeki dönemde yatırımcı gündeminde kalmaya devam edebilir.

YATIRIM ARAÇLARI

EMEKLİLİK FONLARI

Son bir ayda en yüksek getiriyi sağlayan fonlar arasında Anadolu Hayat Emeklilik Altın Katılım EYF %9,15 getiri ile en üst sırada yer alıyor. Bunu Metlife Emeklilik ve Hayat Altın Katılım EYF %8,53, QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik Altın EYF %8,53 getiri ile takip ediyor. Altına dayalı fonların bu dönemde yüksek performans sergilemesi, altının güvenli liman olarak görülmesi ve küresel ekonomik belirsizlikler karşısında değer kazanmasıyla ilişkilendirilebilir. Bu fonların portföy değerleri ve yatırımcı sayısındaki artışlar da, yatırımcıların bu fonlara olan ilgisini yansıtıyor. Yılbaşından bu yana yatırımcı sayısındaki artışlar incelendiğinde, mevduat faizlerindeki yüksek seyrin bazı altın emeklilik fonlarına yönelik tercihlere yansıdığı görülüyor. Anadolu Hayat Emeklilik Altın Katılım EYF, yatırımcı sayısında %8,26 oranında bir düşüş yaşadı. Buna karşın, Metlife Emeklilik ve Hayat Altın Katılım EYF %39,05 oranında yatırımcı artışı ile dikkat çekti. Benzer şekilde, Anadolu Hayat Emeklilik Altın EYF %47,65 artış ile yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bu farklılıklar, yatırımcıların risk algıları, piyasa beklentileri ve fonların performansına verdikleri tepkilere göre değişiklik gösterebiliyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Kuru ve TLREF’in seyri

Dolar kuru 33,82 ve TLREF ise 52,94 seviyesinde bulunuyor. Dolar kurunda ilk destek 33,52’de bulunuyor. Kısa vadede dirençler 34,32 ve 34,38 seviyelerinde. TLREF’in yüzde 50’nin üzerindeki seyri Dolar/TL’yi baskılıyor.

TAHVİL

Tat Gıda, %56,72 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Tat Gıda, 2 Eylül 2024 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 340.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %52 olurken, bileşik faizi de %56,72’ye denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 232 gün vadeli olup ödeme tarihi 22 Nisan 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %33,05 olacak.

52,00 YILLIK FAİZ

Diğer taraftan 2 Eylül tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %52,94 seviyesinde bulunuyor. Tat Gıda’nın çıkardığı bononun yıllık %52 basit faiz oranı, TLREF’in 0,94 puan altında bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında kendisi için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFTATK42510 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

BOSSA

Yeni GES yatırımıyla ihtiyacının %35’ini güneş enerjisinden karşılayacak. Maliyetini düşürecek

Bossa, Kayseri, Develi ilçesinde yer alan 8.000 kwp kapasiteli yeni Arazi Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulumu için ilgili dağıtım şirketiyle bağlantı anlaşması ve yüklenici firmayla EPC sözleşmesi imzaladı. Yatırımın hayata geçirilmesiyle, şirketin toplam GES panel kapasitesi 25.000 kwp’ye ulaşacak. Böylece yıllık elektrik ihtiyacının yaklaşık %35’i güneş enerjisiyle karşılanacak. Bossa, enerji maliyetlerini düşürmek ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edeceğini belirtti. Söz konusu girişimlerin değer oluşturma hedefine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Ayrıca enerji verimliliğini artırmasını öngörüyor.

TÜRK TUBORG

Lisans sözleşmesi 2048 yılına kadar uzatıldı. Uzun vadeli yatırım ve hedef belirlenebilecek

Türk Tuborg, Carlsberg Breweries ile olan iş birliğini uzun vadeli bir perspektifle güçlendirdi. İki taraf, Tuborg, Carlsberg, Blanc ve Frederik markalı bira ürünleri için ek protokol imzaladı. Protokolle, mevcut sözleşmenin 22 Ekim 2048’e kadar uzatılması kararlaştırıldı. Varılan anlaşma, Türk Tuborg’un marka portföyünü istikrarlı şekilde yönetme ve pazar pozisyonunu güçlendirme hedefine katkı sağlayacak. Ayrıca, uzatma, şirketin uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilirlik hedefleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, son paylaştığı 2024 üç aylık mali tablolarında gelirini %18 artırırken dönem sonunda 661,5 milyon TL zarar yazdı.

BATIÇİM

İlk yeşil kredisini kullandı. Kredi orta ve yüksek teknoloji ürünlerin üretimini destekleyecek

Batıçim, sürdürülebilirlik ilkesine uygun bir adım atarak, Eximbank üzerinden MIGA garantili fon kullandı. Şirket, yeşil ürün üretimi ve kadın istihdamına verdiği destek kapsamında, toplam 2.662.500 dolar tutarında, SOFR + %2,7 faiz oranı ile 1 yıl vadeli kredi aldı. Söz konusu kredi, Batıçim tarafından kullanılan ilk yeşil kredi olma özelliği taşıyor. Söz konusu finansman, şirketin orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin üretimini destekleyerek, Ayrıca sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Batıçim’in bu adımı, çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk yönündeki taahhüdünü de destekliyor. Firma, 2024’ün ilk çeyreğinde hem gelirini hem de kârını düşürdü.

KUYAŞ YATIRIM

Van’daki hidroelektrik santralini alacak. İncelemeleri bitirdi. Kısa sürede alım gerçekleşecek

Kuyaş Yatırım, geçtiğimiz şubat ayında Van ili sınırlarında bulunan ve halihazırda 4.11 MW kurulu güce sahip, hidroelektrik santralini satın alacağını duyurmuştu. Santral, 10 MW’a kadar genişletilebilir altyapıya sahip bulunuyor. Yapılan yeni açıklamayla teknik ve mali değerlendirmelerin tamamlandığı ve fizibilite raporlarının olumlu sonuçlandığı belirtildi. Şirket, gizlilik ve satış vaadi sözleşmeleri çerçevesinde ilerleyen satın alma sürecinin kısa süre içinde tamamlanacağını öngörüyor. Söz konusu yatırım, Kuyaş Yatırım’ın enerji üretim kapasitesini ve portföy çeşitliliğini artırması bekleniyor. Söz konusu yatırımla uzun vadeli büyüme hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

BOĞAZİÇİ BETON

Asya Bölgesi Arıtma Tesisi Projesinin hazır betonunu verecek. Mobil hazır beton tesisi kuracak

Boğaziçi Beton, Alkataş İnşaat ile Nurol İnşaat İş Ortaklığı tarafından gerçekleştirilen Asya Bölgesi Arıtma Tesisi İnşaatı Projesi için hazır beton temin etmek üzere anlaşmaya vardı. Sözleşme kapsamında, Boğaziçi Beton tarafından projeye yaklaşık 200 milyon TL değerinde hazır beton sağlanacak. Bu miktar projenin ilerleyişiyle birlikte değişkenlik gösterebilecek. Tarafların gerçekleştirdiği iş birliği neticesinde, İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Hüseyinli Mahallesi’nde yeni bir mobil hazır beton tesisi kurulması planlanıyor. Yeni tesis, projenin beton ihtiyacını karşılama amacı olacak. Söz konusu durum aynı zamanda Boğaziçi Beton’un üretim kapasitesini artıracak.