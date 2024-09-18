Narin Güran cinayetinde 18 dakikalık sır perdesi aralandı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi'nin Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve cesedi 8 Eylül günü bir çuval içinde üzeri taşlarla kapatılmış halde dere yatağında bulunan Narin Güran’ın ölümüyle ilgili kolluk ihbar evrakı, yer gösterme tutanakları, HTS kayıtları ile fezlekeye yansıyan bilgilere göre, 18 dakikalık sis perdesi de çözüldü.

Narin saat 15:15'te kayboldu

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre okulun kamera kayıtlarına göre saat 15.15’te kamera açısında görülen ve arkadaşlarından ayrılan Narin ortadan kayboldu.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar, cesedi amca Salim Güran’dan alarak kendi aracıyla 7 dakikalık mesafedeki dere yatağına götürdüğünü itiraf etti.

Narin 15.15’te okul kamerasına yakalandı, Nevzat’ın aracının ise 15.40’tan 16.30’a kadar 50 dakika boyunca dere kenarında sabit durduğu kamera kayıtlarına yansıdı.

Aradaki 18 dakika içinde ne olduğuna dair sır perdesi de aralandı.

Cesedi teslim aldıktan sonra hemen dereye gitmemiş

JASAT’ın olay yeri inceleme tutanakları, Bahtiyar’ın itirafları, bölgeyi gören askeri üs bölgesine ait kamera kayıtları ile tanık ifadeleri bir bütün olarak incelendiğinde, Bahtiyar’ın cesedi amca Salim’den aldıktan hemen sonra dere yatağına gitmediği belirlendi.

Amcanın parmağıyla dereyi işaret ederek bu bölgeye götürüp atmasını söylemesi üzerine cesedi battaniyeden çıkarıp çuvala yerleştirdikten sonra aracının arka koltuk önündeki ayak paspasının üzerine bırakıp hareket ettiği tespit edildi.

Villa inşaatlarında cesetle araçta bir süre kalmış

Bahtiyar’ın çuval içindeki cesedi dere yatağına atmak için araçla hareket halindeyken bir anda pişmanlık duyarak yakalanma korkusuyla aracın yönünü değiştirip dere yatağının kuzeybatı istikametindeki dubleks villa inşaatlarının olduğu yöne doğru gittiği tespit edildi.

Cesetle araç içinde bir süre dolaşan Bahtiyar’ın pişman olmasına rağmen durumu jandarmaya haber vermeyip bir an önce cesetten kurtulmak için dere yatağına gelerek cesedi apar topar suyun içine gizledikten sonra bölgeden hızla uzaklaştığı ortaya çıktı.

Küçük kızın kaybolduğu saat ile kendisinin dere yatağı kenarında aracının park halindeyken görülmesi ve aradaki kayıp 18 dakikalık sürenin villa istikametine giderek bir süre burada cesetle kaldığı dakikalar olduğu belirlendi.

Bu bilgiler jandarmanın kolluk ihbar evrakı, yer gösterme tutanağı, cesedin bulunmasından sonra olay yerinde Nevzat Bahtiyar’a cesedi nasıl ve ne şekilde dereye gizlediğini kamera karşısında anlattığı tatbikat tutanağı, keşif ve olay yerini gösteren basit kroki tutanaklarına da yansıdı.

Su arızası iddiası araştırılırken evde kaçak hat bulundu

Nevzat Bahtiyar’ın gözaltına alındıktan sonra sorgusunda “Olay günü şebeke suyu arızalı olduğu için yakın arkadaşım olan muhtar Salim’i telefonla aradım. Kendisine evimize gelen su hattında bir arıza olduğunu içme suyunun akmadığını ve arızanın giderilmesini istedim. Salim’de bana arıza için yetkilileri arayacağını söyledi” demişti. Bu iddiası da araştırıldı.

Salim’in evdeki su arızasının giderilmesiyle ilgili yetkilileri aramadığı ve herhangi bir arıza ihbarında bulunmadığı ortaya çıktı.

Jandarma ayrıca evde inceleme yaptı ve Bahtiyar’ın ifadesinde iddia ettiği gibi içme suyunun kesik olup olmadığını yerinde tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, evde suların kesik olmadığı tespit edilirken, içme suyu şebekesinin herhangi bir sayaçtan geçmediği ve Nevzat Bahtiyar’ın eve gizli hat çekerek içme suyunu da kaçak kullandığı tespit edildi. Tutanak tutan jandarma DİSKİ’ye ihbarda bulundu. Eve giden saha ekipleri de içme suyu hattının sayaçtan geçmeyip kaçak bir hat üzerinden eve çekildiğini belirleyince kesme işlemi yaptıktan sonra idari para cezası uyguladı.

İtirafçı olduğu için iki aile arasında husumet olabileceği ve ailesinin zarar görebileceği ihtimali nedeniyle gece vakti boşaltılan Nevzat Bahtiyar’ın evinde jandarma dün akşam üçüncü kez arama yaptı. Uzun süre arama ve delil toplama çalışmasının ardından jandarmalar köyden ayrıldı.

Oklar amcayı işaret ediyor

Soruşturma dosyasına yansıyan 26 şüphelinin tümünün Nevzat ile Salim’in biyolojik kardeşten daha yakın olduklarını belirtmeleri dikkatlerden kaçmadı.

Tüm aile bireyleri ikilinin çok aşırı samimi ve yakın dost olduklarını, il dışına beraber çıktıklarını, yemek yemeğe bile birlikte gittiklerini sürekli beraber vakit geçirdiklerini ifade etti.

Küçük kızın cesedinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili Salim’in Nevzat’a aşırı güven duyması ve aralarındaki samimiyetten kaynaklı olarak kendisinden destek istediği jandarma fezlekesinde yer aldı.

Biri 'aile meclisi toplandı' dedi, diğeri 'hayır toplanmadı' dedi

Baba Arif Güran’da, kızının DNA’sının Salim’in aracında çıkmasına anlam veremediğini belirterek, “Biz Salim’in arabasını kesinlikle kullanmıyoruz. Ben ve çocuklarım kesinlikle binmedik. Suçlu kardeşimse cezalandırılsın. DNA konusu ivedilikle incelensin. Nevzat ile Salim’in arasında su sızmaz. Çok iyi arkadaştırlar. Birlikte yemeklere, restoranlara gidecek kadar yakındırlar” dedi.

Halası Azize Kaya, “Narin’in cesedi bulunmadan birkaç gün önce amcam tüm aileyi toplayıp Narin’e ne olduğunu birlikte konuşalım dedi. Aile meclisi toplandı ve herkes bildiğini ve duyduğunu anlattı” dedi.

Amca Barış Güran ise kız kardeşi Azize’nin ifadesinin aksine, “Aile meclisi olarak toplanıp konu hakkında konuşmama kararı aldığımız doğru değil” dedi.

Amca Kurtuluş Güran da, aile meclisi toplantılarının daha çok Narin’in bulunması, sorunun çözülmesiyle ilgili olduğunu, bir şeyleri gizlemek veya birilerini korumak için toplanmadıklarını iddia etti.