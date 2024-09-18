Narin Güran cinayetinde Salim Güran'ın oğlunun ifadesi ortaya çıktı: 'Siz karışmayın' dedi mi?

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor. Son olarak Narin Güran'ın yengesi Hediye Güran, halasının çocukları İsa Kaya ve Şeyma Kaya gözaltına alınmıştı.

Soruşturma dosyasına giren çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Salim Güran'ın gözaltına alınan oğlu Devran Güran'ın ailenin diğer 6 üyesi gibi olay gününe ait Whatsapp yazışmaları ve arama kayıtlarını sildiği tespit edildi. Diğer günlere ait mesajları silmeyen Devran Güran, bunu neden yaptığını da açıklayamadı.

Çarpıcı soru

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan Devran Güran ifadesinde Narin'in kaybolduğu saatlerde düğün davetiyesi dağıtmak için Mardin'in Derik İlçesine gittiklerini söyledi.

Narin kaybolduktan sonraki günlerde aile meclisinin toplanıp bir karar alınmadığını öne süren zanlıya soruşturma kapsamında ulaşılan babası Salim Güran'ın aile üyelerine yönelik söylemleri soruldu.

Salim Güran "Ben bu işi hallederim" dedi mi?

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında görevlendirilen Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan Devran Güran'a babası Salim Güran'ın Narin kaybolduktan 2 ya da 3 gün sonra kendisine ve amcalarına "siz karışmayın, ben bu işi hallederim" diye telkinde bulunup bulunmadığı soruldu. Devran Güran bu soruya "Babamın böyle bir söylemi olmamıştır" diye cevap verdi.

Hediye Güran cinayetteki sırrı açıklayacak mı?

Narin Güran'ın kaybolduğu saatlerde anne Yüksel Güran'ın yanına sık sık gelip gittiği belirlenen amcalardan tutuklu Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın sorgusu Jandarma'da 3 gün sürdü.

'Kasten öldürmeye iştirak' suçundan tutuklandı

Narin Güran'ın yengesi Hediye Güran, halasının çocukları İsa Kaya ve Şeyma Kaya gözaltına alınmıştı.

İsa Kaya ve Şeyma Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken Narin'in amcası olan tutuklu Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran ise 'kasten öldürmeye iştirak' suçundan tutuklandı. Böylece cinayete ilişkin tutuklu sayısı 12'ye çıktı.

'Hiç görüşmedik' demişti

Narin Güran cinayetiyle ilgili sır bilgilere sahip olduğu düşünülen yenge Hediye Güran'ın (39) ifadesi de ortaya çıktı.

Narin'in amcası Salim Güran, kardeşinin eşi olan Hediye Güran ile 26 Temmuz 2024 tarihinde saat 13.22'de yaptığı 25 saniyelik telefon görüşmesine ilişkin, "Ben aramadım. Çocuklarım aramıştır. Ben yengelerimi hiç aramam ve görüşmem" yanıtını vermişti. Ancak gerçek farklı çıktı. Yenge Hediye Güran ile Salim Güran arasında 1'i Whatsapp üzerinden olmak üzere 7 telefon arama kaydı ve 1 WhatsApp mesajlaşması olduğu ortaya çıktı.

Olay günü Narin'i hiç görmediğini, anne Yüksel'in evine iki defa gittiğini, ancak her iki defa gidişinde de herhangi bir olaya şahit olmadığı gibi kimseyi de görmediğini anlatan Hediye Güran'a Salim ile aralarında herhangi bir ilişki olup olmadığı, Salim ile telefonda konuşup konuşmadığı soruldu.

Bunun üzerine Hediye Güran, "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" derken, yapılan teknik çalışmalardan elde edilen veriler Hediye Güran'ın önüne konuldu.

Hediye Güran'ın Salim ile hiçbir ilişkisi olmadığını söylemesine rağmen telefon ve HTS kayıtlarında 26 Temmuz'da saat 13.22'de Salim'in aramasıyla 25 saniye görüştükleri, 16 Temmuz'da 17.30, 17.31, 17.34 ve 17.37 saatlerinde Salim'in kendisine 4 kez cevapsız çağrı bıraktığı, 3 Ağustos 2024 günü 22.29'da Hediye Güran'ın Salim Güran'a cevapsız çağrı bıraktığı belirlendi.

Bunun yanı sıra Whatsapp üzerinden 10 Nisan 2024 sabahı saat 05.40'ta Salim Güran'ın Hediye Güran'ın telefonuna cevapsız çağrı bıraktığı, 28 Eylül'de ise saat 19.08'de Salim Güran tarafından Hediye Güran'a mesaj atıldığı tespit edildi.

Cevapsız çağrılar

Cevapsız çağrılara ilişkin diyeceğinin olmadığını belirten Hediye Güran, "Benim bu cevapsız çağrılardan haberim yoktur. 25 saniyelik sesli görüşmenin ise tam olarak hatırlayamamakla beraber Salim'in eşi Melek ile yapmış olduğumuz görüşme olduğunu düşünüyorum. Whatsapp mesaj içeriğini ise hatırlamamaktayım" dedi.

Soruşturmayı yürüten 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alınan Hediye Güran'a "Salim ile cevapsız çağrılar ile mi haberleşmektesiniz?" sorusu da yöneltildi. Güran bu soruya ise "Yok öyle bir şey, ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum" dedi.

Eve kıyafet götürmüş

Cinayet saatinde birkaç kez Narin'in evine gidip geldiği belirlenen Hediye Güran ifadesinde, Narin'in kaybolduğu gün saat 07.30 sıralarında uyandığını belirtti.

Daha sonra saat 09.30 sıralarında Narin'in annesi Yüksel Güran'ın kendisini arayıp aramadığını hatırlamadığını, Yüksel Güran'ın yıkanması için kıyafetler getirdiğini, bu kıyafetleri yıkayıp Yüksel'in evine saat 15.00 civarında cadde üzerinden gittiğini ve kapıyı çaldığını söyledi.

Hediye Güran, "Kapıyı Yüksel'in oğlu Eren açtı. Eren sadece annesinin uyuduğunu söyledi, diğer kardeşlerinden bahsetmedi. Bunun üzerine ben de depom dolduktan sonra gelirim diyerek evden ayrıldım. Salim'in evinin yan tarafından bulunan su motorunun şalterini kaldırıp eve gittim. Evde depo ve şişeler dolana kadar bekledim. Daha sonrasında yaklaşık yarım saat sonra şalteri kapatmak üzere tekrar geri gittim. Şalteri kapattıktan sonra Yüksel'in evine geçtim. Ben eve girdiğimde Muhammed uyumuyordu ancak Enes bulunduğumuz odada kanepenin üzerinde uyuyordu. Ben ikamete girdikten yaklaşık olarak 20 dakika sonrasında Enes uyandı ve birbirimize hal hatır sorduk. Daha sonra Enes odadan çıktı ve nereye gittiğini görmedim. Yüksel ile yaklaşık 1.5-2 saat sohbet ettik. Daha sonra ben kendi evime gitmek için çıktığımda Enes'in dışarıdan kendi evine girmek üzere olduğunu gördüm. Her iki gelişimde de cep telefonum yanımda değildi" dedi.

Narin kaybolduktan sonra cep telefonunu değiştirdi

Yenge Hediye Güran'ın Narin kaybolduktan sonra cep telefonunu da değiştirdiği ortaya çıktı. Hediye Güran "Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim. Benim cep telefonum bozuktu ve camı kırıktı. Eşim de bana cep telefonu aldı. Eski cep telefonum da evde bulunmaktaydı. Eski telefonumu beni almaya gelen jandarma görevlilerine rızamla teslim ettim" dedi.

Evinde bulunan televizyonun bozuk olup olmadığı ve yeni televizyon alıp almadığı sorulan Hediye Güran, "Bizim evimizde eski bir televizyon vardı. Televizyon bazen açılır bazen açılmaz durumdaydı. Yakın zamanda çocukların halası yeni bir televizyon getirdi. Ancak televizyonu hâlâ kurmamıştık" dedi.

Hediye Güran'ın kızı S.E. Güran ise annesinin olay günü evden çamaşırları götürmek için bir kez çıktığını ve uzunca bir süre sonra eve geldiğini söyledi.