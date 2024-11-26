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FETÖ yöneticilerden Naci Tosun'un oğlu Seyfullah Tosun yakalandı

İstanbul'da FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda FETÖ'nün aranan yöneticilerinden Naci Tosun'un örgüt üyesi avukat oğlu Seyfullah Tosun, yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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FETÖ yöneticilerden Naci Tosun'un oğlu Seyfullah Tosun yakalandı
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FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda örgüte ait evlerde ev abisi olarak adlandırılan, lise talebe mesulü olan ve örgüte ait evlerde kalan "Salih ve Hakan kod” kod adlarını kullanan Kaynak Holding'in yönetimini devrettiği Naci Tosun'un oğlu Seyfullah Tosun'u yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

FETÖ'nün aranan yöneticilerindendi

Örgütün tepe yönetim kadrosundaki kişilerle iletişimde olan örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK kapsamında kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörlüğünde 2014-2016 tarihleri arasında SGK kaydı olduğu belirlenen Seyfullah Tosun'un Kadıköy'de avukatlık yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine 23 Kasım'da Kadıköy'deki adrese baskın yapıldı. FETÖ'nün aranan yöneticilerinden Naci Tosun'un örgüt üyesi avukat oğlu Seyfullah Tosun, yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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