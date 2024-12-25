Bankadan para çekecekler dikkat: Belge zorunluluğu geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyi engellemek için yeni bir düzenleme hayata geçiriyor.

Bankalarda gerçekleştirilen nakit yatırma ve çekme işlemlerine yönelik denetimleri sıkılaştırmak amacıyla tüm bankalara yeni yönergeler gönderildi. 1 Ocak 2025 itibarıyla, bankalarda yapılan nakit işlemlerin kaynağının resmi belgelerle doğrulanması mecburi olacak.

Yeni sistem hayata geçecek

Kayıt dışı ekonomiye karşı 2025'te yeni bir sistem hayata geçirilecek. Türkiye'nin 81 ilindeki banka çalışanları, nakit para işlemlerinde müşterilerden paranın kaynağını ve kullanım amacını soracak.

Resmi belgeler zorunlu olacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu süreçte gerekli evrakların hazır bulundurulması gerektiğini vurguladı. Döviz bozdurma fişi, altın satış faturası ya da araç ve konut satış belgeleri gibi dokümanları sunamayanlar detaylı incelemeye tabi tutulacak.

Araştırma süreci başlatılacak

1 Ocak 2025'ten itibaren, kaynağı belirsiz paralarla işlem yapılmasına izin verilmeyecek. Belgelerini eksiksiz hazırlayanlar sorun yaşamazken, eksik ya da yanlış bilgi verenler için araştırma süreci başlatılacak.