  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. En ucuzu 81 TL oldu: Bir sigara grubuna zam, 6 Ocak itibariyle geçerli olacak
Takip Et

En ucuzu 81 TL oldu: Bir sigara grubuna zam, 6 Ocak itibariyle geçerli olacak

ÖTV zammı sonrası bir sigara grubuna zam geldi. 6 Ocak itibariyle geçerli olacak fiyatlar belli oldu. En ucuzu 81 TL oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
En ucuzu 81 TL oldu: Bir sigara grubuna zam, 6 Ocak itibariyle geçerli olacak
Takip Et

2025’te vergilerde artışa gidilirken, sigara ve alkole ÖTV zammı geleceği duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından çok satan Philip Morris sigara grubuna zam geldi. 

6 Ocak 2025 itibariyle geçerli olmak üzere uygulanacak bu zamla birlikte, en ucuz sigara 81 TL oldu.

PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARINA ZAM

İşte 6 Ocak’tan itibaren geçerli olan zamlı fiyat listesi şöyle:

PARLIAMENT

-Night Blue Pack/Long (Uzun): 89 TL
-Aqua Blue Slims: 88 TL
-Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 87 TL
-Midnight Blue: 85 TL

MARLBORO

-Red Long: 87 TL
-Red / Touch: 86 TL
-Touch Blue/Gray/White: 86 TL
-Edge: 84 TL
-Edge Blue / Sky: 83 TL

MURATTI

-Muratti: 83 TL
-Muratti Blu: 82 TL
-LARK

-Lark: 82 TL

CHESTERFIELD

-Chesterfield: 81 TL
-L&M

-L&M: 81 TL

MARLBORO ROLL

-50 Sarmalık Kıyılmış Tütün: 110 TL

Ekonomi
Döviz kredileri rekoru görünce sınırlama geldi
Döviz kredileri rekoru görünce sınırlama geldi
Yılın kritik göstergesi reel faizin seviyesi olacak
Yılın kritik göstergesi reel faizin seviyesi olacak
Asgari ücret, Suriye ve ana muhalefet
Asgari ücret, Suriye ve ana muhalefet
İtalya’yı ayağımızın altına almıştık, şimdi onların en büyük mücevher pazarı olduk
İtalya’yı ayağımızın altına almıştık, şimdi onların en büyük mücevher pazarı olduk
İşte TÜFE hesabında dikkate alınan son fiyatlar...
İşte TÜFE hesabında dikkate alınan son fiyatlar...
Dezenflasyon yükü açlık sınırında
Dezenflasyon yükü açlık sınırında