En ucuzu 81 TL oldu: Bir sigara grubuna zam, 6 Ocak itibariyle geçerli olacak

2025’te vergilerde artışa gidilirken, sigara ve alkole ÖTV zammı geleceği duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından çok satan Philip Morris sigara grubuna zam geldi.

6 Ocak 2025 itibariyle geçerli olmak üzere uygulanacak bu zamla birlikte, en ucuz sigara 81 TL oldu.

PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARINA ZAM

İşte 6 Ocak’tan itibaren geçerli olan zamlı fiyat listesi şöyle:

PARLIAMENT

-Night Blue Pack/Long (Uzun): 89 TL

-Aqua Blue Slims: 88 TL

-Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 87 TL

-Midnight Blue: 85 TL

MARLBORO

-Red Long: 87 TL

-Red / Touch: 86 TL

-Touch Blue/Gray/White: 86 TL

-Edge: 84 TL

-Edge Blue / Sky: 83 TL

MURATTI

-Muratti: 83 TL

-Muratti Blu: 82 TL

-LARK

-Lark: 82 TL

CHESTERFIELD

-Chesterfield: 81 TL

-L&M

-L&M: 81 TL

MARLBORO ROLL

-50 Sarmalık Kıyılmış Tütün: 110 TL