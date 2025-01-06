En ucuzu 81 TL oldu: Bir sigara grubuna zam, 6 Ocak itibariyle geçerli olacak
ÖTV zammı sonrası bir sigara grubuna zam geldi. 6 Ocak itibariyle geçerli olacak fiyatlar belli oldu. En ucuzu 81 TL oldu.
2025’te vergilerde artışa gidilirken, sigara ve alkole ÖTV zammı geleceği duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından çok satan Philip Morris sigara grubuna zam geldi.
6 Ocak 2025 itibariyle geçerli olmak üzere uygulanacak bu zamla birlikte, en ucuz sigara 81 TL oldu.
PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARINA ZAM
İşte 6 Ocak’tan itibaren geçerli olan zamlı fiyat listesi şöyle:
PARLIAMENT
-Night Blue Pack/Long (Uzun): 89 TL
-Aqua Blue Slims: 88 TL
-Night Blue / Aqua Blue / Reserve: 87 TL
-Midnight Blue: 85 TL
MARLBORO
-Red Long: 87 TL
-Red / Touch: 86 TL
-Touch Blue/Gray/White: 86 TL
-Edge: 84 TL
-Edge Blue / Sky: 83 TL
MURATTI
-Muratti: 83 TL
-Muratti Blu: 82 TL
-LARK
-Lark: 82 TL
CHESTERFIELD
-Chesterfield: 81 TL
-L&M
-L&M: 81 TL
MARLBORO ROLL
-50 Sarmalık Kıyılmış Tütün: 110 TL